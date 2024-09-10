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ردة فعل عكسية اثر توقيفه... ماذا كشف دوروف بشأن تيليغرام؟

تكنولوجيا

2024-09-10 | 03:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ردة فعل عكسية اثر توقيفه... ماذا كشف دوروف بشأن تيليغرام؟
441 مشاهدة

أفادت تقارير تقنية مختصة بزيادة المستخدمين الجدد لتيليغيرام ليرتفع إلى المرتبة الثانية في متجر التطبيقات التابع لنظام ios في أميركا أما في فرنسا حيث تم احتجاز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف فقد احتل تيليغرام المركز الأول في فئة الشبكات الاجتماعية على متجر التطبيقات وأصبح التطبيق الثالث الأفضل بشكل عام خلال شهر اب، وبالحديث عن مستخدمي التطبيق المتزايدين، فقد تجاوز عددهم 900 مليون شخص حول العالم، في اخر إحصائية حتى يوليو الماضي.

تقارير ردت الزيادة الطارئة على عدد تنزيلات التطبيق إلى عدة أسباب منها الفضول الذي انتاب المستخدمين بعد نبأ اعتقال دوروف حول حرية التعبير إضافة إلى محاولة المستخدمين التذكير برفض الهيمنة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتبع للقطبين الأميركيين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك.
أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف عبر قناته الرسمية على تيليغرام أن عدد مستخدمي الخدمة المدفوعة "تيليغرام بريميوم" قد تتخطى العشرة ملايين مستخدم . تم إطلاق خدمة الاشتراك المدفوعة في شهر يونيو من عام 2022 حيث يحصل المشتركون على مجموعة متنوعة من الميزات مثل تحميل الملفات بحجم يصل الى أربعة جيغابايت بسرعات أعلى وامكانية تعطيل الاعلانات وفك تشفير الرسائل الصوتية واستخدام ملصقات مميزة وغيرها من الميزات الايضافية.
في ديسمبر 2022 وصلت الخدمة الى مرحلة بارزة بعد أن بلغ عدد مشتركي تيليغرام بريميوم مليون مستخدم.
كما أشار دوروف الى أن تيليغرام قد قدم ميزات جديدة اليوم لكنها بدأت أيضا بالتخلص من بعض الميزات القديمة. ومن بين هذه الميزات تم ازالة خاصية "الناس القريبين" التي أضيفت في عام 2019 والتي كانت تستخدم من قبل أقل من 0.1% من مستخدمي تيليغرام.
سيتم استبدال هذه الخاصية بخيار الأعمال القريبة الذي يتيح للمستخدمين التعرف على الشركات الموثوقة التي يمكنها نشر كتالوجات المنتجات على المنصة وقبول المدفوعات.
كذلك، تم تعطيل امكانية رفع وسائط جديدة على تيليغرام وهو أداة "blogging" مستقلة يمكن استخدامها لأغراض أخرى. واختتم دوروف حديثه بالاشارة الى أن 99,99% من مستخدمي تيليغرام ليس له علاقة بأي أنشطة اجرامية الا أن هناك 0.001% من المستخدمين المتورطين في انشطة غير قانونية يسهلون في تشكيل صورة سلبية للمنصة ويعرضون مصالح حوالي ميليار مستخدم للخطر.
وانتهى بقوله": لذلك نسعى هذا العام لتحويل moderationتيليغرام من مجال النقد الى مجال الاشادة".
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