لتجنب سخونة الهاتف.. امتنع عن استخدام هذه الميزات!

للحفاظ على هاتفك من السخونة المفرطةتجنب استخدام الميزات التالية:تستهلك الكثير من طاقة الهاتفتتسبب في حرارة الموبايليُفضل تجنبها في الأجواء أو تحت أشعة المباشرةإذا كان لا بد من استخدامها، فابحث عن مكان مظلل وباردتسجيل مقاطع الفيديو يستنزف الطاقة ويرفع حرارة الهاتفيُفضل تجنب تصوير مقاطع فيديو طويلة خاصة فيتشغيل مقاطع الفيديو يستهلك موارد الهاتفبث الفيديو عبر شبكة واي فاي أو 4G من سخونة الجهازتجنب تشغيل مقاطع الفيديو أثناء وجودك فياستخدام تطبيقات الملاحة لفترات طويلة يسبب حرارة الهاتفيُفضل إبقاء الجوال في الظل أثناء استخدام تطبيقات الملاحةتجنب استخدام التطبيقات أثناء شحن الهاتفافصله عن الطاقة عند الاستخدامابعد الهاتف عن أشعة المباشرةاستخدم الميزات تستهلك طاقة أقل الفترات