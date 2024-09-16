سعرها أرخص وهيكلها بلاستيكي.. أبل تطلق ساعة ذكية للأطفال

تعمل أبل حاليا على تطوير إصدار جديد من ساعتها الذكية Apple Watch SE، والتي تتميز بهيكل مصنوع من البلاستيك بهدف جعلها أكثر اقتصادية وجاذبية لصغار السن.





ومع تزايد هذه القيود، تسعى أبل إلى تقديم ساعتها كبديل مناسب يوفر للأطفال وسيلة تواصل ذكية بديلة للهواتف.



ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، فإن ساعة Apple Watch SE المصنوعة من البلاستيك لا تزال قيد التطوير.



وأفادت وكالة بلومبرغ أن أبل تواجه تحديات كبيرة في عملية التحول من الألمنيوم إلى البلاستيك في تصنيع ساعتها الذكية Apple Watch SE .



وتشمل هذه التحديات تكاليف الإنتاج وتأثيرات الجودة، وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن المشروع يمضي قدمًا بنجاح. ومن المتوقع أن يتم إطلاق في العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة للتطوير في وقت تتزايد فيه القيود على استخدام للهواتف الذكية في المدارس.ومع تزايد هذه القيود، تسعى أبل إلى تقديم ساعتها كبديل مناسب يوفر للأطفال وسيلة تواصل ذكية بديلة للهواتف.ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، فإن ساعة Apple Watch SE المصنوعة من البلاستيك لا تزال قيد التطوير.وأفادت وكالة بلومبرغ أن أبل تواجه تحديات كبيرة في عملية التحول من الألمنيوم إلى البلاستيك في تصنيع ساعتها الذكية Apple Watch SE .وتشمل هذه التحديات تكاليف الإنتاج وتأثيرات الجودة، وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن المشروع يمضي قدمًا بنجاح. ومن المتوقع أن يتم إطلاق في العام المقبل.

وتستخدم ساعة أبل Apple Watch SE 2 الحالية معالجا يعود إلى عام 2022، مما يجعل من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بمعالج أسرع لتعزيز الأداء.

ويتماشى استخدام البلاستيك في تطوير ساعة أبل Apple Watch SE مع إستراتيجية الشركة لتقديم نسخة أرخص ثمنا ومناسبة للأطفال.

ومن خلال اعتماد مادة أقل تكلفة، تسعى أبل إلى خفض سعر الساعة، مما يجعلها خيارا أكثر جاذبية للآباء.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يوفر الهيكل البلاستيكي مزيدا من المتانة لمقاومة الصدمات.

وأكدت وكالة بلومبرغ أن فرق التصنيع في أبل تعمل بجد للتغلب على التحديات المرتبطة بالتحول إلى البلاستيك في تصنيع ساعة Apple Watch SE .

وبفضل خبرة أبل الطويلة في تطوير منتجات الجودة وحل المشكلات التصنيعية، من المتوقع أن تتمكن الشركة من معالجة أي عقبات قد تطرأ، مما يضمن تقديم منتج مميز.

ومن المتوقع أن يسهم الإصدار البلاستيكي من ساعة Apple Watch SE في نطاق ساعات أبل الذكية ليشمل جمهورًا أوسع من المستهلكين.

وبفضل تقديم نسخة أرخص، يمكن أن تجذب المشترين أصحاب الميزانيات المحدودة، وكذلك الآباء الذين يبحثون عن جهاز مناسب لأطفالهم.

وتأتي هذه التقارير بعد أن أطلقت غوغل ساعتها الذكية الموجهة للأطفال، Fitbit Ace LTE، تتميز بواجهة ومزايا مُخصصة بالإضافة إلى خيارات متنوعة للتحكم الأبوي.

والجدير بالذكر أن أبل تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتحويل تصنيع ساعتها الذكية Apple Watch SE من الألمنيوم إلى البلاستيك، وذلك بسبب تكاليف الإنتاج وتأثيرات الجودة.

ومع ذلك، تواصل الشركة المضي قدمًا في هذا المشروع، كما أنه من المتوقع أن يتم إطلاق هذا الإصدار الجديد في العام المقبل.



