هل يؤثر "iOS 18" على عمر بطاريتك؟.. إليك ما يجب فعله

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سارع الملايين من المستخدمين إلى تحديث هواتف آيفون الخاصة بهم بنظام التشغيل الجديد "iOS 18"، الذي تم إطلاقه، الإثنين. لكن يبدو أن الكثيرين ندموا على تسرعهم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "العديد من المستخدمين لجأوا إلى حساباتهم على المنصات للإعراب عن استيائهم من أن التحديث الأخير يستنزف عمر بطارية هواتفهم".

وأوضح بعض المستخدمين أن "البطارية تموت أمام أعينهم"، فيما قال آخرون إن "عمر البطارية فظيعا للغاية".

وقال أحدهم إن "صحة بطارية هاتفه من نوعه "آيفون 11" انخفضت إلى 75 بالمئة بعد قيامه بالتحديث".

في المقابل، أشار بعض المستخدمين إلى أن "أجهزتهم تعمل بشكل جيد بعد التحديث، مؤكدين عدم وجود استنزاف للبطارية".

وكانت "أبل" كشفت أنه من الطبيعي أن يواجه المستخدمون "استنزافا" للبطارية بعد التحديثات الكبيرة، حيث تستغرق بعض التغييرات البرمجية ساعات أو حتى أياما لتكتمل.

هذا ويقول خبراء إن تثبيت نظام تشغيل جديد يشغل العديد من العمليات في الخلفية مثل الفهرسة وإعادة معايرة البطارية، مما قد يعطي انطباعا بأن البطارية تستنزف بشكل أسرع.

وذكروا أنه إذا استمرت مشاكل البطارية، ينصح بالتحقق من الحد الأقصى لسعة البطارية عبر إعدادات الجهاز، كما ينصح بإبقاء الأجهزة بعيدا عن درجات الحرارة القصوى وتجنب تشغيل إعداد Wi-Fi Assist.