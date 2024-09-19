ستارلنك يتجاوز الشرق الأوسط ويدخل اليمن أولًا ويثير "الريبة".. ماذا تقول الشركة عن العراق ولبنان والخليج؟

لم يكن اول تشغيل للخدمة في الامارات او السعودية او او العديد من الدول الغنية والمتقدمة في الخليج والشرق الأوسط، بل في الفقيرة والتي تشهد نزاعا مستمرا منذ سنوات، فيما اسقط ناشطون ومراقبون للشأن هذا الامر والمؤشرات الأخرى، على معلومات ارتباط ستارلنك بشبكة الاستخبارات الامريكية المركزية "سي آي أيه"، ومحاولة اختراق التي تعد حتى الان دول محور المقاومة تماسكا امنيا تجاه الاختراقات مقارنة بلبنان والعراق وسوريا.واطلعت على خارطة خدمة الانترنت عبر الفضاء والاقمار الصناعية والمتمثلة بـ"ستارلنك"، حيث تشير الخارطة الى دخول في خارطة خدمة ستارلنك كاول في الشرق الأوسط، اما في وقطر فمن المفترض ان تدخل الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي والبحرين في الربع الثالث من العام الحالي، وفي الكويت والاردن تدخل في العام المقبل 2025.اما في السعودية والامارات لاتزال الطلبات قيد الموافقة من قبل الشركة، وفي وفلسطين والعراق فأن موعد دخول الخدمة غير معلوم، اما ايران وسوريا "فالخارطة مظلمة" ولايوجد أي إشارة عن إمكانية دخول او عدم دخول الخدمة.وبحسب فأنها قامت بمفاتحة الشركات المعنية بتوفير خدمة ستارلنك منذ العام الماضي، لكن من غير المعلوم ما اذا كانت الإرادة السياسية والأمنية في ولبنان ستسمحان بدخول الخدمة، خصوصا مع التقارير التي تؤكد إمكانية التجسس وتحديد أماكن الأهداف يسهولة وارتباط شركات ستارلنك بالاستخبارات المركزية الامريكية، ولاسيما مع الاختراقات التقنية الأمنية التي شهدتها في اليومين الماضيين والذي تسبب بانفجار الأجهزة اللاسلكية والبيجر مما أدى الى سقوط 20 ضحية واكثر من 5 الاف جريح خلال ساعات.