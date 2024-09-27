روائح تُنقل عبر الهاتف... كيف تفاعل رواد مواقع التواصل؟

"عزيزي المشترك، وجود رائحة مزعجة لدى المتصل، من فضلك استخدم المعطر".

هكذا رأى مهند حالة مستخدمي الهواتف بعد نجاح خبر إمكانية اختراع يعمل على نقل الرائحة من خلال المكالمات، وهكذا تلقف متابعو مواقع "السومرية" الخبر. كثر تفاعلوا، بعضهم بسخرية، وبعض بنكتة، وآخرون لم يصدقوا.

إن أردتم أن تصدقوا أم لا، فهذا ما نشرته مجلة "ديسكفر مغازين" في تقريرها، وأوضحت كيفية العمل من خلال علماء لاختراع هذه الميزة التي قد تشكل نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا.



وشرح التقرير أن العمل جار بجدية لنقل الروائح عبر الهواتف من خلال روائح رقمية تستخدم من الخراطيش التي تمتزج لإنشاء الرائحة المطلوبة، فيتم إطلاق المزيج من خلال فتحة صغيرة في الهاتف. كما كشف التقرير عن التحديات التي تواجه هذا الابتكار.

اخرون تساءلوا عن مصير الذين سيكالمون أشخاصا لا يستحمون، ومع من يتناول الثوم والبصل في وجباته؟

فيما رأى وسام صالح، أن هذا الاختراع وارد في أجهزة الجيل الجديد، أما حسن فاعتبر أنها فكرة سخيفة ومن يصدقونها أيضا، كما أريج اعتبرتها فكرة مستحيلة!

وسألت سناء الأسدي: "هل سينقل هذا الاختراع الروائح الكريهة أم العطور فقط؟"

من جهته اعتبرها أنها "فضيحة".

أما فتوقع أن بعد هذه الخطوة سوف ترتفع أسعار العطور!

كما أشار اخرون إلى أنه من يريد أن يكالم حبيبته أو تكالم حبيبها عليه أن يتعطر قبل المكالمة!



تتطور التكنولوجيا بشكل سريع، إذ تسبق خيال الإنسان أحيانا، فهل تنجح هذه المرة في نقل الروائح وتفعل ما لم تتوقعونه؟



ما رأيكم في هذا الاختراع؟ شاركونا تعليقاتكم!