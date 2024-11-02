أفضل 8 ابتكارات لعام 2024

نيوز – منوعات

أصدرت مجلة "تايم"، المعروفة بتقديم أفضل الابتكارات كل عام منذ عقود، قائمتها الشهيرة لأفضل الابتكارات لعام 2024، والتي ضمت 200 ابتكار، حيث كان عام 2024 أحد أكثر الأعوام التي شهدت أحداثًا تكنولوجية.

وتعرض القائمة بعضًا من أكثر الأدوات ابتكارًا والتي تتحدث عن انتقالنا التدريجي إلى عصر من التكنولوجيا الاستهلاكية الأكثر اتصالاً وذكاءً واستدامة.

وفي حين أنه قد يكون من الممل النظر في القائمة الطويلة، فقد قمنا بتجميع بعض الاختيارات الفريدة من القائمة، والتي يُعتقد أنها ستشكل مستقبل التكنولوجيا.

التلفزيون الشفاف

في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام، أذهلت "إل جي" العالم بإطلاق تقنية العرض الخاصة بها مع "Signature OLED T"، وهو أول تلفزيون شفاف في العالم. حيث تم تصميمه كتلفزيون أنيق، ويمتزج بسهولة مع أي مكان.

كما يوفر التلفزيون بعض الألوان المذهلة والوضوح، وعند تشغيله يصبح غير مرئي تقريبًا. حيث إنه يعمل بشكل أساسي كجهاز ترفيهي وكقطعة فنية مركزية. بينما يمكن للشاشة مقاس 77 بوصة التبديل بين الوضعين الشفاف والعادي، وهي مدعومة بشريحة "α11" الفائقة.

الهاتف الذكي ثلاثي الطي

في وقت اقترب فيه تصميم الهواتف الذكية من التشبع، قدمت شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة "هواوي" هاتف Mate XT Ultimate Design، وهو بمثابة خطوة إلى الأمام في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي.

ويعد Mate XT هاتفًا ذكيًّا ثلاثي الطي يوفر المرونة مع بعض الوظائف الرائعة، إذ يمكن استخدامه كهاتف قياسي، أو جهاز لوحي، وحتى كقوة متعددة المهام حيث يمكن طيه في تكوينات مختلفة.

كما يأتي الجهاز بمفصلة متينة وشاشة غامرة، حيث إنه مصمم للمستخدمين الذين يبحثون عن القليل من الترفيه والمزيد من الإنتاجية في جهاز واحد.

Brelyon Ultra Reality Monitor

ذهبت شركة الأجهزة Brelyon، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، بمفهوم الواقع الافتراضي إلى مستوى جديد تمامًا من خلال Ultra Reality Monitor، وهي أول شاشة افتراضية بدون سماعة رأس على الإطلاق.

وتوفر Ultra Reality Monitor تجربة VR بانورامية مقاس 120 بوصة دون الحاجة إلى ارتداء سماعة رأس ضخمة. كما تدعي الشركة أن التكنولوجيا تسمح للمستخدمين بفهم الحجم والعمق والتفاصيل التي عادة ما تكون مخصصة للواقع الافتراضي.

تحويل أي دراجة إلى دراجة كهربائية

توصلت شركة Bimotal، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تختص بصنع محركات كهربائية لاستخدامها في الدراجات، إلى طريقة لكهربة أي دراجة.

وذلك عن طريق Bimotal Elevate، الحل المبتكر لعشاق ركوب الدراجات الذين يرغبون في إضافة بعض القوة الإضافية إلى رحلاتهم. حيث إنه جهاز صغير بمحرك يمكن توصيله بسهولة بدراجة تقليدية وتحويلها على الفور إلى دراجة كهربائية.

وتم تصميم الجهاز للركاب في المناطق الحضرية وأولئك الذين يهتمون بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك، فهو فعال من حيث التكلفة، حيث لا يحتاج المرء إلى شراء دراجة جديدة.

تقنية تسمح بتصوير أفلام احترافية على الهواتف الذكية

ابتكرت شركة التكنولوجيا الصينية Tilta شيئًا يمكن اعتباره نعمة لملايين منشئي المحتوى، حيث أخذ نظام Tilta Khronos Ecosystem إنشاء المحتوى المحمول إلى مستوى متطور.

ويعد النظام مجموعة من الملحقات والأدوات الاحترافية للإضاءة والصوت والاستقرار. كما يعمل نظام Tilta Khronos Ecosystem بسلاسة مع أحدث طرازات الهواتف الذكية، ويتيح للمستخدمين إنشاء محتوى يعرض إنتاجًا عالي الجودة.

الدقة الآلية لصانعي الأفلام

قدمت شركة Edelkrone التي يقع مقرها في تركيا، حاملًا ثلاثي القوائم أعاد تعريف التصوير بالفيديو بقدراته الآلية بالكامل، وتزعم الشركة أنه أول حامل ثلاثي القوائم متحرك بالكامل في العالم.

ويتيح الحامل ثلاثي القوائم Edelkrone X لصانعي الأفلام إنشاء حركات سلسة وخاضعة للرقابة للكاميرا دون الاعتماد على عمليات إعادة تصوير متعددة أو أي معدات ثقيلة.

وذلك سواء كنت تلتقط مناظر طبيعية ديناميكية أو مشاهد حركة أو لقطات بانورامية، فإن الجهاز قادر على جعل التصوير الفوتوغرافي الاحترافي متاحًا للمبدعين من جميع مستويات الخبرة.

كاميرا تصوير متطورة بزاوية 360 درجة

تتيح كاميرا X4 من Insta360 الصينية إمكانية التقاط صور عالية الدقة بزاوية 360 درجة للجمهور، إذ يمكن أن يكون هذا الجهاز رائعًا للمبدعين، حيث إن امتلاكه يشبه امتلاك إعداد متعدد الكاميرات أثناء التنقل.

وتتميز الكاميرا بعدستين عريضتين للغاية وتصوير بدقة 8K، وتسجل كاميرا التصوير بزاوية 360 درجة كل شيء بتفاصيل حادة. كما تشمل ميزاتها تسوية الأفق والتحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتثبيت الصورة ومقاومة الماء؛ مما يجعلها مثالية لمدوني الفيديو المسافرين وعشاق المغامرات والرياضة الذين يرغبون في إنشاء محتوى غامر.

أنحف هاتف ذكي قابل للطي

يتطور قطاع الهواتف القابلة للطي، وقد قدمت العلامة التجارية الصينية للإلكترونيات الاستهلاكية Honor أنحف هاتف قابل للطي في العالم هذا العام Honor Magic V3.

هاتف ذكي وأنيق يوفر بعض الميزات المتقدمة إلى جانب تصميم مضغوط، حيث يوفر الجهاز قابلية حمل الهاتف الذكي بشاشة الكمبيوتر اللوحي، ويبلغ سمكه 9.2 مم ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يوفر الجهاز مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي.