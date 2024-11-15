إنشاء مقاطع تسويقية بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة في تيك توك

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن "غيتي" ستتيح مجموعتها الواسعة من ومقاطع الفيديو لدعم أداة الخاصة بتيك توك، والمعروفة باسم *Symphony Creative Studio* "سيمفوني كرييتيف ستوديو"، وفقًا لوكالة فرانس برس.وسيكون ممكنا للعلامات التجارية الآن الاستفادة من ومقاطع الفيديو المرخصة من "غيتي" لإنشاء إعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رسائل تسويقية تضم شخصيات شبيهة بالأشخاص الحقيقيين، وفقًا لما أعلنته كل من "غيتي" و"تيك توك".ومع ذلك، لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.هذا مع "غيتي" يأتي كجزء من جهود "تيك توك" لتوسيع أدواتها الموجهة للمعلنين وصنّاع المحتوى، بحسب التطبيق المملوك للصين.وصرّح آندي يانغ، رئيس قسم تحقيق الدخل من المنتجات الإبداعية في "تيك توك"، قائلًا، "نهدف إلى تمكين المعلنين ومساعدتهم على التواصل بفعالية مع مجتمعاتهم عبر قوة التوليدي".وكانت قد أطلقت شركات كبرى في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، مثل أمازون وغوغل وميتا، أدوات تعتمد على لدعم إنشاء الإعلانات على منصاتها، خلال الشهر الماضي.وقال بيتر أورلوفسكي، نائب الرئيس الأول للشراكات الاستراتيجية العالمية في Getty Images، في بيان مشترك، "مع تزايد الطلب على القصص الأصلية في مجال الإعلان، أصبحت الحاجة إلى محتوى إبداعي وجذاب وعالي الجودة لنقل هذه القصص إلى الجماهير أكثر أهمية من أي وقت مضى."وفي الوقت نفسه، أثارت نماذج التوليدي، التي تُدرب على والمقالات والبيانات المتوفرة عبر الإنترنت، جدلاً واسعاً.ففي حين أبدى بعض المستخدمين حماسهم تجاه هذه التقنيات، أعرب صناع المحتوى والفنانون وغيرهم عن استيائهم، معتبرين أن أعمالهم تُستخدم في تدريب هذه النماذج دون موافقتهم أو تعويضهم مالياً.وقد اتخذت بعض المؤسسات الإعلامية خطوات قانونية لحماية حقوقها، مثل صحيفة نيويورك تايمز التي رفعت دعاوى قضائية للدفاع عن محتواها.في المقابل، فضّلت مؤسسات أخرى إبرام اتفاقيات ترخيص لتنظيم استخدام أعمالها.