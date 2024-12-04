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أبل تختبر توسيع استخدام زر "Action" ليشمل أجهزة متعددة

تكنولوجيا

2024-12-04 | 12:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبل تختبر توسيع استخدام زر &quot;Action&quot; ليشمل أجهزة متعددة
99 مشاهدة

كشفت براءة اختراع جديدة من شركة أبل عن دراستها توسيع نطاق استخدام زر "أكشن" (Action Button) ليشمل أجهزة ذكية أخرى بجانب هواتف آيفون.

حيث تشير المعلومات إلى أن أبل تختبر إضافة الزر إلى أجهزة متعددة، مثل الآيباد وأبل ووتش وحواسيب ماك.

وكان زر "أكشن"، القابل للتخصيص، قد ظهر لأول مرة مع هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، ثم أصبح متاحًا لاحقًا في جميع إصدارات آيفون 16.

خصائص زر "أكشن" والوظائف المتعددة
ويتميز زر "أكشن" بقدرة كبيرة على التخصيص، حيث يوفر للمستخدمين طريقة للوصول السريع إلى المهام والميزات التي يستخدمونها بشكل متكرر بنقرة واحدة أو من خلال ضغط طويل.

ويقع الزر على الجانب الأيسر من الهاتف، ويمكن تخصيصه للعديد من الوظائف، مثل تشغيل الوضع الصامت، تفعيل الفلاش، فتح الكاميرا، تشغيل الاختصارات، بدء تسجيل المذكرات الصوتية، والعديد من المهام الأخرى التي تسهم في تعزيز كفاءة الاستخدام.

خطط لتوسيع الاستخدام مع الإصدارات المستقبلية
ووفقًا لبراءة الاختراع الأخيرة، تخطط أبل لإضافة ثلاثة أزرار "أكشن" على الجانب الأيسر من هواتف آيفون المستقبلية.

وستتيح هذه الأزرار تخصيص زري التحكم في الصوت ليؤديا مهام متعددة حسب احتياجات المستخدم.

علاوة على ذلك، فإن أبل تدرس إدخال أزرار مشابهة في أجهزة أخرى مثل الآيباد، وأبل ووتش، وحواسيب ماك، بالإضافة إلى أجهزتها الذكية الأخرى.

إزالة زر التحكم في الحالة في آيفون 16
وفي خطوة جريئة نحو زيادة الاعتماد على زر "أكشن"، قامت أبل في آيفون 16 بإزالة زر التحكم في حالة الهاتف (Status) من مكان تغيير الوضع من الرنين إلى الصامت، وأدرجت هذه الوظيفة ضمن زر "أكشن"، مما يعزز التخصيص ويزيد من كفاءة التنقل بين الوظائف المختلفة.

زر "أكشن" في iPhone 17 Air
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أشار المدون التقني "ماجين بو" عبر منصة "إكس" إلى أن أبل قد تكون بصدد تقديم مفاجأة جديدة في هاتف iPhone 17 Air، المقرر إطلاقه في العام المقبل.

وفقًا للمصادر، تختبر الشركة زرًا جديدًا قد يحل محل أزرار التحكم في الصوت وزر الاختصارات. يُتوقع أن يكون هذا الزر الجديد قابلاً للتخصيص بشكل أكبر، ما يتيح للمستخدمين تعديل وظائفه بناءً على احتياجاتهم، مثل التحكم في الصوت، وتبديل الملفات الشخصية للإشعارات وأصوات التنبيه بسهولة.

كما يُتوقع أن يتيح الزر تفاعلات متعددة مثل اللمس أو السحب أو الضغط، مما يضيف مزيدًا من التخصيص في تجربة المستخدم.

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