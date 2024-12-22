Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصحة العالمية بشأن غزة: معظم الخدمات الصحية مدمرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لماذا يوجد أكثر من كاميرا في هاتفك؟

تكنولوجيا

2024-12-22 | 13:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا يوجد أكثر من كاميرا في هاتفك؟
344 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
تعد الكاميرا اليوم واحدة من أهم ميزات الهواتف الذكية، حيث لم تعد مجرد أداة إضافية بل أصبحت عنصرًا أساسيًّا يلبي احتياجات التصوير المتزايدة لدى المستخدمين؛ وتطورت الكاميرات في الهواتف من عدسة واحدة إلى أنظمة متعددة العدسات، ما أتاح إمكانيات تصوير متقدمة تنافس الكاميرات الاحترافية.

وفي الماضي غير البعيد، لم تكن الهواتف المحمولة أكثر من أجهزة اتصال أنيقة، حيث ظهرت الكاميرات الصغيرة كإضافات متواضعة على خلفيتها، بجانبها فلاش في بعض الحالات.
 
ومع ذلك، تحولت الهواتف الذكية اليوم لتصبح مزودة بعدسات متعددة تخدم وظائف تصوير متنوعة.
 
لكن لماذا تطورت بهذه الطريقة؟ وماذا تفعل كل كاميرا؟ مع العلم أن أغلب الهواتف الحديثة تأتي مع إعداد كاميرا ثلاثية تتضمن: كاميرا رئيسية فائقة الوضوح، كاميرا مقربة، وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية.
 
الكاميرا الرئيسية
 
الكاميرا الرئيسية هي العمود الفقري لنظام الكاميرا في الهاتف الذكي، وهي مصممة لتوفير تجربة تصوير متوازنة ومتعددة الاستخدامات، وتقدم هذه الكاميرا مجال رؤية قياسيًّ؛، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الموضوعات والإعدادات.
 
من الناحية المثالية، تحاكي الكاميرا الرئيسية ما تراه العين البشرية، وأصبحت تأتي في بعض الهواتف بدقة تصل إلى 50 ميجابكسل، مما يضمن للمستخدمين التقاط الأشخاص أو الأشياء أو المشاهد بتفاصيل دقيقة وألوان غنية في ظروف إضاءة مختلفة.
 
الكاميرا المقربة
 
 
تتميز هذه الكاميرا بالتكبير البصري للأشياء البعيدة، مما يسمح بالتقاط صور واضحة ومفصلة مقارنة بالتكبير الرقمي، الذي يعتمد على البرامج لقص الصورة وتكبيرها، وفي بعض الهواتف، يتضمن التقريب البصري عدسات تتيح تقريبًا بصريًّا ثلاثي الأضعاف؛ مما يتيح تصوير الأشياء البعيدة بوضوح دون الاقتراب الشديد.
 
كما أن هذه العدسات المقربة تتيح التقاط صور شخصية مذهلة مع خلفيات ضبابية تضفي لمسات احترافية؛ مما يجعل الصور الشخصية شبيهة بتلك التي تُلتقط بكاميرات DSLR الاحترافية.
 
الكاميرا بزاوية عريضة
 
كما يوحي اسمها، تتيح العدسة ذات الزاوية العريضة للغاية التقاط الصور بمجال رؤية واسع.
 
وتعتبر مفيدة في الصور الجماعية أو عند تصوير مشاهد كبيرة مثل ناطحات السحاب أو المناظر الطبيعية.
 
سبب تعدد الكاميرات
 
إن الأنظمة المطلوبة لضبط عدسات الكاميرا وأجهزة الاستشعار، كما هو الحال في الكاميرات الاحترافية، لا يمكن أن تتناسب مع نحافة الهواتف الذكية، لذا؛ تحتوي الهواتف الذكية على كاميرات متعددة، لكل منها غرض محدد، ومصممة للتفوق في سيناريوهات مختلفة.
 
وتعمل الهواتف على التبديل بين الكاميرات المتعددة بحسب طبيعة موضوع التصوير، لتقديم أفضل النتائج الممكنة. وفي بعض الهواتف، يعمل نظام الكاميرا الثلاثية بتناغم لتقديم مجموعة من خيارات التصوير وتحسين جودة الصورة بشكل عام.
 
ويقوم برنامج الهاتف وخوارزميات معالجة الصور بدمج البيانات من الكاميرات الثلاث لتحسين الصورة النهائية، من خلال الجمع بين نقاط القوة لأجهزة استشعار الكاميرات المختلفة؛ مما يؤدي إلى أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، واستمتاع بإمكانيات التكبير البصري، وتجربة تصوير ممتعة وغامرة.

>> انضم الى السومرية على واتساب

كاميرات

ثلاث

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-22
Play
العراق في دقيقة 22-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-22
Morning Live
Play
Morning Live
أسرار خبراء التجميل للمحافظة على جمال دائم - حلقة ١٨١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-22
Play
أسرار خبراء التجميل للمحافظة على جمال دائم - حلقة ١٨١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
Play
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
عشرين
Play
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
Play
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
رحال
Play
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
Play
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
Play
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Play
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
Play
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
علناً
Play
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Play
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-22
Play
نشرة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-22
Play
العراق في دقيقة 22-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-22
Morning Live
Play
Morning Live
أسرار خبراء التجميل للمحافظة على جمال دائم - حلقة ١٨١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-22
Play
أسرار خبراء التجميل للمحافظة على جمال دائم - حلقة ١٨١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
Play
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
عشرين
Play
عشرين
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
Play
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
رحال
Play
رحال
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
Play
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
Play
Biotic
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Play
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
Play
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
علناً
Play
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Play
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
اخترنا لك
حماية شاشة الهاتف السائلة.. ما هي؟
13:34 | 2024-12-22
غوغل تحاول انقاذ كروم من أحكام القضاء الأمريكي.. ماذا فعلت؟
08:13 | 2024-12-21
منع بيع هواتف موتورولا في الولايات المتحدة
00:39 | 2024-12-20
تعرف على المستفيد الأبرز من حظر "تيك توك" في امريكا
12:42 | 2024-12-18
ميزات في أندرويد ستجعلك تتخلى عن آيفون
12:39 | 2024-12-18
حظر تيك توك.. لقاء بين ترامب ورئيس الشركة
04:03 | 2024-12-17
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.