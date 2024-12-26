تتعلق بالشحن اللاسلكي.. آبل متهمة بسرقة براءة اختراع!

وتدعي شركة LS Cable & System أن آبل سرقت براءة الاختراع " LS Cable & System" التي تتعلق بتقنية الشحن اللاسلكي للهواتف والأجهزة الذكية، والتي تم تسجيلها عام 2011، وأن آبل استغلت براءة الاختراع بشكل قانوني واستعملت هذه التقنية في هواتف آيفون وأجهزة وAirPods وساعات Apple Watch الذكية.وقالت إنها "اكتشفت أول انتهاك لبراءة الاختراع عند دراسة جهاز الشحن اللاسلكي AirPower الذي طرحته آبل عام 2017، ومع ذلك تم إلغاء إصدار الجهاز لاحقا، ولوحظ استخدام آخر غير لبراءة الاختراع بعد بضع سنوات، عندما درس الخبراء في LS Cable & System تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية وسماعات والساعات الذكية من شركة Apple".ونوهت LS Cable & System إلى أنها ومنذ العام 2019 أرسلت لآبل عدة إشعارات تتعلق بانتهاك براءات الاختراع، لكن الأخيرة تجاهلت جميع هذه الإشعارات.تجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد اضطرت أوائل عام 2024 إلى تعطيل ميزة مقياس التأكسج النبضي في جميع ساعات Apple Watch 9 وApple Watch Ultra 2 المباعة في الولايات المتحدة، بعد أن تبين أنها انتهكت براءة اختراع لشركة Masimo تتعلق بتقنية تحديد مستوى تشبع الأكسجين في الدم.