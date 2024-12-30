آيفون الخاص بك يستمع لأحاديثك... إليك طرق ضبط الإعدادات لحماية خصوصيتك!

ومن المحتمل أن يكون آيفون يستمع إليك في الخفاء منتظرًا معينة (مثل "Hey Siri") ليتمكن من الاستجابة لاحتياجاتك بكفاءة. بينما قد لا تكون أسباب Apple للاستماع إليك خبيثة تمامًا (على الرغم من أنه من الصعب الجدل بأنها ليست لخدمتها الذاتية)، إلا أن ذلك لا يعني أنك ستشعر بالراحة وأنت تعلم أن هاتفك يراقبك إلى حد ما.أصبحت أجهزتنا أكثر تطورًا، ومن الصعب منع حدوث ذلك تمامًا إلا إذا قررت التخلص من العديد من التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات الوسائط الاجتماعية وحتى تطبيقات الطقس التي قد تعرض بياناتك وأمانك وخصوصيتك للخطر. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لمنع آيفون من الاستماع إليك "سراً".إذا كنت ترغب في تقليل فرص استماع آيفون إليك دون علمك، هناك بعض الإعدادات التي يمكنك تعديلها لضمان حماية خصوصيتك.قم بإيقاف هذه الإعدادات الثلاثة في أقرب وقت ممكن للحفاظ على المزيد من الخصوصية.1. الميكروفونتطلب العديد من التطبيقات إذنًا للاستماع إليك عبر ميكروفون هاتفك. قد لا تتذكر السماح لها بذلك، ولكن من المهم التحقق من إعداداتك ومراجعة التطبيقات التي تستخدم الميكروفون — ثم قم بإلغاء هذا الإذن لها. اذهب إلى الإعدادات > الخصوصية > الميكروفون > مرر لأسفل وقم بإيقاف الميكروفون لجميع التطبيقات التي لديها إذن للوصول إليه.