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KWIKmotion Live Studio يحصد جائزة BroadcastPro العالمية للذكاء الاصطناعي 2026
تكنولوجيا
2026-10-07 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
88 شوهد
في إنجاز تقني بارز يعكس التطور الملموس في أدوات الإعلام الرقمي، أعلنت شركة "White Peaks Solutions" (WPS) الفرنسية عن فوز منصتها المتطورة KWIKmotion Live Studio بجائزة "أفضل ابتكار في الذكاء الاصطناعي" ضمن جوائز BroadcastPro للمصنّعين لعام 2026 (BroadcastPro Manufacturer Awards 2026)، وهو ما يؤكد التزام الشركة المستمر بتطوير حلول عملية ومبتكرة تخدم قطاعي البث والإعلام.
وتُعتبر جوائز BroadcastPro للمصنّعين من أرفع التقديرات التي تكرّم أبرز التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع البث والإعلام، حيث تسلّط الضوء على المنتجات والرؤى التي تسهم بشكل مباشر في تطوير سير العمل الإعلامي ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي. وقدم الحفل الذي أقيم
في دبي
مناخاً احتفائياً شهد تسلّم الجائزة نيابةً عن White Peaks Solutions كل من جيسي
أبو حبيب
، الرئيس التنفيذي للعمليات، وجوزيف حداد، مدير تطوير الأعمال.
وقد جرى تطوير منصة KWIKmotion Live Studio لمساعدة غرف الأخبار وفرق التحرير على تحويل البث المباشر إلى محتوى مكتوب بشكل أسرع وأكثر كفاءة، من خلال دمج إمكانات
الذكاء الاصطناعي
المباشرة ضمن سير العمل اليومي للصحفيين. حيث تقوم الأداة بتحليل البث الحي وإنشاء نص مكتوب للمحتوى المنطوق في الوقت الفعلي، ما يتيح للمحررين متابعة التطورات فور حدوثها والوصول بسهولة إلى الأجزاء الجوهرية من دون الحاجة إلى تفريغ المحتوى يدوياً أو إضاعة الوقت في إعادة مشاهدة المقاطع الطويلة.
ومن خلال خصائص الأداة، يمكن لفرق العمل تحديد الأجزاء ذات الصلة من النص واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصياغتها وتحويلها إلى مقالات صحفية منظمة وجاهزة للمراجعة والنشر، وهو ما يسرّع الانتقال من مرحلة التغطية الحية للحدث إلى مرحلة إنتاج المادة الرقمية القابلة للنشر. كما يُتاح تحديث المحتوى بمرونة تامة مع استمرار البث، وإضافة المعطيات والبيانات الجديدة المأخوذة من النص المباشر وإعادة صياغتها، بما يضمن تمكين فرق الأخبار من مواكبة المستجدات بمرونة عالية، مع الحفاظ الكامل على دور الصحفي والمحرر في التعديل والتدقيق والتحكم بالنسخة النهائية قبل إطلاقها للجمهور.
ويعكس هذا الفوز الرؤية الشاملة لشركة White Peaks Solutions في ابتكار حلول ذكاء اصطناعي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمؤسسات الإعلامية، مما يقلل الوقت الفاصل بين البث الحي وإنتاج المحتوى الرقمي، ويشكل تقدير كبيراً لجهود فريق العمل في دمج تقنيات البث مع الذكاء الاصطناعي للعمل بكفاءة في بيئة إعلامية متطورة باستمرار.
وتأتي هذه المحطة الناجحة لتستحضر العلاقة الوطيدة والشراكة الممتدة بين موقع "
السومرية
" ومنصة كويكموشن (KWIKmotion)، إذ ترتبط المؤسستان بتعاون استراتيجي طويل الأجل على أصعدة تقنية وفنية عدّة. فلطالما اعتمد موقع "السومرية" على حلول كويكموشن المتقدمة في إدارة واستضافة وتوزيع المحتوى المرئي، حرصًا منه على تقديم تجربة إعلامية متكاملة تواكب أحدث المستجدات الرقمية. وتتجسّد هذه الشراكة المستمرة في مواكبة موقع "السومرية" لكافة أدوات كويكموشن الحديثة، وفي مقدمتها دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعالجة الفورية للبث، مما يُعزز قدرة غرف
أخبار السومرية
على نقل الأحداث بدقة وسرعة فائقة، ويؤكد عمق التعاون التقني الذي يجمع الطرفين نحو تطوير الإعلام الرقمي ومواكبة كل جديد.
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