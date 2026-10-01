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زين العراق تعلن الاطلاق الرسمي لمبيعات اجهزة iPhone 18 Pro الجديدة في العراق باعتبارها الوجهة الرسمية والموثوقة لمنتجات شركة Apple العالمية
تكنولوجيا
2026-10-01 | 10:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
153 شوهد
• تجربة موثوقة ومتكاملة
•
زين العراق
الموزع الرسمي لمنتجات Apple في
العراق
• منتجات Apple بضمان رسمي عبر شبكة مراكز زين في كافة محافظات العراق
• عروض حصرية وخيارات دفع مرنة تلائم احتياجات الزبائن
• حدث إطلاق استثنائي واسع الحضور
العراق
،
بغداد
– تشرين الأول / أكتوبر 2026
أعلنت
زين العراق
،
شركة الاتصالات
الرائدة في مجال البيانات المتنقلة والخدمات الرقمية، عن الاطلاق الرسمي لمبيعات أجهزة
iphone
18 Pro بصفتها الموزع الرسمي لمنتجات Apple في العراق، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة وتعزز من توفير منتجات عبر قنوات رسمية وموثوقة.
وجاء الكشف عن سلسلة iPhone 18 Pro الجديدة رسمياً في العراق خلال حدث اطلاق ضخم واستثنائي أقيم في العراق مول في بغداد بحضور رسمي من هيأة الإعلام والاتصالات، إلى جانب نخبة من سفراء علامتها التجارية وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والشركاء وجمهور من الزبائن الذين سبق أن سجلوا اهتمامهم بشراء الأجهزة الجديدة في مشهد عكس حجم الاهتمام والزخم الذي رافق الإطلاق.
ويأتي هذا الاطلاق بدعم من هيأة الإعلام والاتصالات ودورها في دعم بيئة تنظيمية رسمية تنسجم مع القوانين واللوائح النافذة في العراق، تسهم في تعزيز موثوقية التجربة وحماية حقوق المستخدمين، إلى جانب دعم تطور الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات والتقنيات الحديثة في السوق العراقي.
وتمثل هذه المحطة جزءا من استراتيجية زين العراق لتطوير منظومة رقمية متكاملة تجمع بين
خدمات الاتصالات
، والأجهزة الذكية، والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، حيث سيتمكن الزبائن من الحصول على أجهزةiPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max بسعات تخزين متنوعة ومنتجات Apple الأخرى بالأسعار الرسمية وبضمان رسمي عبر شبكة مراكز زين الرئيسية في كافة محافظات العراق بما يوفر للزبائن تجربة أكثر تكاملاً وموثوقية، تلبي الطلب المتزايد على أحدث المنتجات في السوق العراقية.
ولا تقتصر التجربة على توفير المنتجات، إذ تقدم زين العراق دعماً متخصصاً وفق معايير Apple العالمية لمساعدة الزبائن في التعرف الى المنتجات واختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، والعروض والمزايا الحصرية المميزة، وخيارات الدفع المرنة، بما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين المنتج والخدمة والدعم ضمن وجهة رسمية واحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لزين العراق، ايمري غوركان: "يأتي هذا الإطلاق امتداداً لاستثمارات زين العراق المستمرة في تطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، وتعزيز قدرتنا على تقديم تجارب عالمية متكاملة لعملائنا. فمن خلال شبكة متطورة مدعومة بأحدث التقنيات وحلول
الذكاء الاصطناعي
، وانتشار واسع في مختلف أنحاء العراق، إلى جانب استثماراتنا المستمرة في تجربة الزبائن وتطوير قنوات الخدمة، أصبح بإمكاننا تحويل شراكاتنا مع أبرز العلامات العالمية إلى تجارب حقيقية ومتكاملة تصل إلى الزبون أينما كان."
وشهد الحدث برنامجاً تفاعلياً تضمن عروضاً توضيحية لسلسلة iPhone 18 Pro ، والكشف عن تفاصيل الطرازات والأسعار والعروض وخيارات الشراء المتاحة، إلى جانب إتاحة الفرصة للحضور لتجربة الأجهزة والتعرف بصورة مباشرة على أبرز مزاياها. كما شهد الإعلان عن بدء المبيعات الرسمية وتوفر الأجهزة في مراكز بيع زين العراق، بما يتيح للزبائن الحصول عليها مباشرة عبر شبكة زين المنتشرة في مختلف أنحاء العراق.
وتواصل زين العراق تطوير شراكاتها مع
الشركات العالمية
الرائدة لتوفير أحدث التقنيات والخدمات في العراق، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الزبائن وتعزيز الوصول إلى المنتجات عبر قنوات رسمية وموثوقة، ويعزز دور الشركة ضمن منظومة التكنولوجيا والخدمات الرقمية في العراق.
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