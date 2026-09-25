إل جي إلكترونيكس توسّع نطاق حلول "Fit & Max" ليشمل فئات رئيسية من الأجهزة المنزلية خلال معرض IFA 2026

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يتعلق بمتطلبات الامتحانات العامة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إل جي إلكترونيكس توسّع نطاق حلول "Fit & Max" ليشمل فئات رئيسية من الأجهزة المنزلية خلال معرض IFA 2026

تكنولوجيا

2026-09-25 | 02:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إل جي إلكترونيكس توسّع نطاق حلول &quot;Fit & Max&quot; ليشمل فئات رئيسية من الأجهزة المنزلية خلال معرض IFA 2026
57 شوهد

تستعرض شركة إل جي إلكترونيكس حلولها الموسعة "Fit & Max" خلال معرض "إيفا" (IFA) 2026 في برلين بألمانيا، وذلك في الفترة من 4 إلى 8 أيلول. وبعد أن طُبّق هذا النهج -الذي يحمل شعار "Fit Space, Max Life" (مساحة ملائمة، حياة قصوى)- في البداية على طرازات مختارة من الثلاجات، يجري الآن توسيع نطاقه ليشمل الغسالات، والمجففات، وغسالات الأطباق. فستعرض إل جي فئات المنتجات الثلاث معاً في منطقة مخصصة لحلول "Fit & Max" ضمن جناحها في معرض IFA. ومن خلال عرض هذه الأجهزة في مساحات تحاكي تصاميم المطابخ وغرف الغسيل العصرية والأنيقة، يتضح كيف تتيح حلول "Fit & Max" دمج الأجهزة بسلاسة في المنزل دون المساومة على السعة أو الأداء الذي يحتاجه المستهلكون.

مساحة ملائمة، وحياة مثالية

تشهد أنحاء أوروبا توجهاً نحو مساحات معيشية أكثر صغراً واكتنازاً، في حين تتزايد باستمرار توقعات المستهلكين بشأن الأجهزة المنزلية؛ إذ يتطلعون إلى منتجات تتيح استغلال المساحة بذكاء أكبر، وتنجز المهام بفعالية أعلى، وتجعل الروتين اليومي أكثر بساطة وراحة. كما تبرز تكاليف الطاقة وكفاءة الأداء كعوامل بالغة الأهمية عند اتخاذ قرار الشراء.

عند اختيار جهاز منزلي، كان على المستهلكين تقليدياً الموازنة بين أولويتين: العثور على طراز يلائم المساحة المتوفرة لديهم ويلبي احتياجاتهم اليومية. ويجمع حل "Fit & Max" من إل جي بين هاتين الميزتين، مما يعني أن المستهلكين لم يعودوا مضطرين للمفاضلة بين ملاءمة الحجم للمساحة وأداء المنتج.

يتيح مفهوم "Fit Space" - الذي يجمع بين مرونة التركيب والابتكار في التصميم - للأجهزة الاندماج بشكل طبيعي في محيطها؛ إذ تساهم آليات الأبواب والمفصلات وأنظمة التركيب المصممة خصيصاً لكل منتج في تقليل الفجوات غير الجمالية والبروز غير الضروري، مما يضفي مظهراً انسيابياً ويخلق مساحة أكثر تناغماً وعملية.

تضمن تقنية "Max Life" أن ملاءمة الجهاز للمساحة المتاحة لا تعني المساومة على جودة التجربة؛ إذ صُمم كل جهاز لتحقيق أقصى استفادة من مساحته، موفراً بذلك السعة والأداء الأساسي وكفاءة الطاقة ومستوى الراحة الذي يتوقعه المستهلكون. وبفضل الجمع بين ميزتي "Fit Space" و"Max Life"، يتمكن المستهلكون من تحسين بيئتهم المعيشية دون التنازل عن الأداء أو الراحة.

الثلاجات: تلائم نمط حياتك وتضمن أقصى درجات النضارة

تجمع ثلاجات "Fit & Max" بين ميزة "Zero Clearance" (التي تتيح فتح الباب بالكامل دون الحاجة لمساحة إضافية جانبية) وتصميم "Thin Door" (الباب النحيف) من إل جي مع واجهة خارجية مسطحة؛ مما يسمح بوضعها بمحاذاة الجدار أو الخزائن المجاورة مباشرةً للحصول على مظهر انسيابي وأنيق. وقد نال هذا التصميم المدمج والمراعي للمساحة في ثلاجات "Fit & Max" تقديرًا مرموقًا، حيث حصدت إل جي جوائز في مسابقتي "iF Design Award" و"Red Dot Award" لعام 12026.

توفر الثلاجة من الداخل تقنيتي ™+Dual FRESHConverter و ™Full Convert Drawer، مما يتيح إنشاء ما يصل إلى ثلاث مناطق ذات درجات حرارة قابلة للتعديل، ويمنح المستخدمين مرونة في تهيئة ظروف التخزين لتلائم أنواعاً مختلفة من الأطعمة. وتعمل تقنية ™AI Fresh على رصد أنماط الاستخدام وتحليلها على مدار ثلاثة أسابيع، مستفيدةً من هذه البيانات لتحسين أداء التبريد وضمان ظروف تخزين أكثر اتساقاً واستقراراً. ويمكن لزوار جناح إل جي في معرض IFA التعرف بمزيد من التفاصيل على إعدادات درجات الحرارة المرنة في الثلاجة من خلال زيارة منطقة "Fit & Max Solution".

غسالات الملابس: ملاءمة مثالية لمساحة الغسيل وأقصى استفادة من وقتك الثمين

تُوسّع إل جي نطاق مفهوم "Fit & Max" ليشمل تشكيلتها الكاملة من أجهزة العناية بالملابس، بما في ذلك الغسالات والمجففات وحلول العناية بالأقمشة. وتتيح ميزات التركيب المدمج والتصاميم المسطحة والبسيطة لهذه الأجهزة التناغم التام مع الخزائن المحيطة وتقليل بروزها داخل الغرفة، مما يخلق بيئة غسيل انسيابية وموفرة للمساحة.

على الرغم من تصميمها الموفر للمساحة، لا تقدم أجهزة الغسيل "Fit & Max" من إل جي أي تنازلات فيما يتعلق بالسعة؛ إذ تجمع هذه الأجهزة بين هيكل داخلي مُحسَّن وتقنية تحكم دقيقة تعتمد على محرك الدفع المباشر العاكس (Inverter DD) لتقليل الاهتزازات وتعظيم المساحة الداخلية، مما يتيح استخدام حوض أكبر وزيادة سعة الغسيل دون الحاجة إلى مساحة أكبر للتركيب2. وتعمل تقنيتا ™AI Wash و™AI Dry على استشعار خصائص حمولة الغسيل وضبط إعدادات الدورة تلقائياً، مما يساهم في تقليل الوقت والطاقة والجهد المطلوب لإتمام عمليتي الغسيل والتجفيف.



غسالات الأطباق: تناغم مثالي مع مطبخك وأداء تنظيف فائق

تتميز غسالات الأطباق LG Fit & Max بتصميم يندمج بسلاسة مع مستوى الخزائن المحيطة، مما يحافظ على المظهر الأنيق والمتصل لديكور المطبخ. وخلف هذا المظهر الخارجي الانسيابي، توفر الغسالات دورة "الغسيل والتجفيف" المريحة للغاية التي تستغرق ساعة واحدة3، بالإضافة إلى تقنية ™AI SenseClean التي تستشعر مستوى الاتساخ في كل حمولة لضبط أداء التنظيف وتحسينه تلقائياً. وتساهم هذه التقنيات في توفير عناية أسرع وأكثر كفاءة بالأطباق، مما يخفف من أعباء المهام اليومية الضرورية ويمنح المستهلكين مزيداً من الوقت للاستمتاع بحياتهم خارج المطبخ.

قال Baek Seung-tae، رئيس شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية: "لا ينبغي أن يضطر المستهلكون إلى الاختيار بين جهاز يناسب المساحة المتوفرة لديهم وآخر يوفر السعة والأداء اللذين يحتاجون إليهما؛ إذ يجمع مفهوم ’Fit & Max‘ بين هذه الأولويات في حلٍ واحد. ومن خلال تعميم هذا النهج ليشمل المزيد من فئات الأجهزة، فإننا نهدف إلى تسهيل عملية اختيار المستهلكين لمنتجات تتناغم بسلاسة مع منازلهم، مع توفير قيمة أكبر في حياتهم اليومية".

يمكن لزوار معرض IFA 2026 استكشاف حلول "Fit & Max" الموسعة في جناح إل جي بالصالة 18 في مركز "ميسي برلين" (Messe Berlin)، حيث سيتم عرض الثلاجات وحلول الغسيل وغسالات الأطباق مجتمعةً في منطقة مخصصة لحلول "Fit & Max".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Live Talk
Play
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Play
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
Play
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
Play
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
Play
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
Play
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
Play
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
Play
العراق في دقيقة 26-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
Play
نشرة ٢٦ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-26
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Live Talk
Play
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Play
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
Play
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
Play
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
Play
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
Play
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
Play
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
Play
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22

اخترنا لك
آيفون 18 برو يتجمد ويعيد تشغيل نفسه
04:11 | 2026-09-25
إل جي إلكترونيكس تستعرض الجيل القادم من المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض IFA 2026
02:00 | 2026-09-23
"ميتا" تستعد لأكبر حدث لها هذا العام
10:53 | 2026-09-22
أيرلندا تفرض غرامة خيالية على "غوغل" بسبب بيانات مواقع المستخدمين
11:08 | 2026-09-21
إل جي إلكترونيكس توسّع منظومتها المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتواكب أنماط الحياة الأوروبية في معرض IFA 2026
06:36 | 2026-09-21
إل جي إلكترونيكس تحصد لقب أفضل علامة تجارية وتكريمات متعددة في جوائز الابتكار الخاصة بمعرض IFA 2026
01:59 | 2026-09-18

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.