"ميتا" تستعد لأكبر حدث لها هذا العام

ومن المقرر أن يلقي الرئيس التنفيذي للشركة، ، الكلمة الرئيسية في اليوم الأول، على أن تتبعها في اليوم التالي جلسات مخصصة للمطورين.وتشير التوقعات إلى أن "ميتا" قد تكشف عن جيل جديد من النظارات الذكية، بينها طراز دون كاميرا، إلى جانب نظارة واقع مختلط تحمل اسم "فينيكس"، فضلاً عن تحديثات مرتبطة بالصور الرمزية والميتافيرس.كما يُتوقع أن يحظى بحيز كبير من المؤتمر، مع احتمالية الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المساعد الذكي "ميوز" وتكامله مع نظارات الشركة، إضافة إلى خطط توسيع دعم التطبيقات الخارجية على منصتها.