شراكة بين LG WebOS وQI TV لتسهيل المحتوى الترفيهي على المشاهدين في العراق

تعكس الشراكة التزام إل جي بتقريب المحتوى الترفيهي الملائم لاهتمامات الجمهور المحلي من المشاهدين عبر منصة WebOS.أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن شراكة جديدة تجمع منصة التلفزيون الذكي WebOS مع منصة QI TV، إحدى منصات الترفيه الرقمي المتنامية في ، بما يتيح لمستخدمي تلفزيونات إل جي الذكية في العراق الوصول بسرعة وسهولة إلى QI TV مباشرةً من الشاشة الرئيسية لمنصة WebOS.ومن خلال هذه الشراكة، ستحظى QI TV بنقطة وصول مخصصة على الشاشة الرئيسية لتلفزيونات إل جي الذكية، ما يتيح للمشاهدين العثور على خدمة البث وفتحها دون الحاجة إلى التنقل بين قوائم متعددة. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل اكتشاف المحتوى والاستمتاع به أكثر سهولة وراحة للمشاهدين في مختلف أنحاء العراق.ومع استمرار تطور عادات المشاهدة، يتطلع الجمهور بشكل متزايد إلى الوصول بسهولة وسرعة إلى المحتوى المفضل لديه. ومن خلال إتاحة QI TV مباشرةً عبر الشاشة الرئيسية لمنصة WebOS، تجعل إل جي المحتوى الترفيهي العراقي المميز أقرب إلى المشاهدين، ليقضوا وقتاً أقل في البحث ووقتاً أطول في الاستمتاع بالمحتوى الذي يحبونه.وتُعد QI TV منصة عراقية للترفيه والبث الرقمي، تأسست من خلال شراكة بين مجموعة QI Card وقناة الرابعة (Al Rabiaa TV). وتجمع المنصة بين التقنيات الرقمية والخبرة الإعلامية المحلية، لتقدم مجموعة متنامية من المحتوى الترفيهي المحلي والعالمي، مع انتاجات عراقية حصرية تعرض للمرة الاولى على التطبيق والتي تلامس اهتمامات الجمهور المحلي.

وتشمل قائمة محتوى المنصة مسلسل "ليل " ، أحد أبرز الأعمال الدرامية العراقية في موسم رمضان 2026، إلى جانب أعمال مثل "الخسوف"، " "، "يحيى"، و"حورية". كما تستعد المنصة لتوسيع قائمة محتواها مع الموسم الثاني من مسلسل "ليل البنفسج"، المرتقب عرضه قريبًا.



وتعكس هذه الشراكة أيضاً حرص إل جي على تقريب المحتوى الترفيهي الذي يلائم اهتمامات الجمهور المحلي من المشاهدين عبر منصة WebOS. ومن خلال تسهيل الوصول إلى خدمات مثل QI TV، تربط إل جي المشاهدين بالقصص المألوفة والإنتاجات المحلية والمحتوى الذي يعكس اهتماماتهم، بكل سهولة مباشرةً من الشاشة الرئيسية لتلفزيوناتهم الذكية.

وسيكون الوصولالمخصص إلى QI TV متاحاً عبر تلفزيونات إل جي الذكية في العراق، ما يتيح للمشاهدين الوصول مباشرةً عبر منصة webOS إلى مجموعة QI TV المتنامية من المحتوى الترفيهي المحلي والعالمي.