شراكة بين LG WebOS وQI TV لتسهيل المحتوى الترفيهي على المشاهدين في العراق

وتشمل قائمة محتوى المنصة مسلسل "ليل البنفسج" ، أحد أبرز الأعمال الدرامية العراقية في موسم رمضان 2026، إلى جانب أعمال مثل "الخسوف"، "المقام"، "يحيى"، و"حورية". كما تستعد المنصة لتوسيع قائمة محتواها مع الموسم الثاني من مسلسل "ليل البنفسج"، المرتقب عرضه قريبًا.
وتعكس هذه الشراكة أيضاً حرص إل جي على تقريب المحتوى الترفيهي الذي يلائم اهتمامات الجمهور المحلي من المشاهدين عبر منصة WebOS. ومن خلال تسهيل الوصول إلى خدمات مثل QI TV، تربط إل جي المشاهدين بالقصص المألوفة والإنتاجات المحلية والمحتوى الذي يعكس اهتماماتهم، بكل سهولة مباشرةً من الشاشة الرئيسية لتلفزيوناتهم الذكية.
وسيكون الوصولالمخصص إلى QI TV متاحاً عبر تلفزيونات إل جي الذكية في العراق، ما يتيح للمشاهدين الوصول مباشرةً عبر منصة webOS إلى مجموعة QI TV المتنامية من المحتوى الترفيهي المحلي والعالمي.