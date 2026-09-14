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توقيع 6 مذكرات تفاهم بين العراق وفرنسا
محليات
2026-09-14 | 10:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
178 شوهد
أعلن
المكتب الإعلامي
لرئاسة
مجلس الوزراء
، اليوم الاثنين، توقيع 6 مذكرات تفاهم بين
العراق
وفرنسا.
وذكر بيان للمكتب، انه تم "توقيع 6 مذكرات تفاهم بين
العراق
وفرنسا، ضمن زيارة رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
الى العاصمة الفرنسية
باريس
".
وأضاف البيان، انه "برعاية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
، شهد قصر الإليزيه الرئاسي بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، توقيع ست مذكرات تفاهم بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية المشتركة، وكما يلي:
1- خطاب نوايا بين
وزارة الدفاع العراقية
وشركة هرمتان للذكاء الاصطناعي حول التعاون الاستراتيجي في مجال الدفاع الجوي.
2- إعلان نوايا بين
وزارة الدفاع
العراقية ووزارة الجيوش الفرنسية، حول تأمين المعدات العسكرية الفرنسية ضمن اطار اعادة الاعمار وتطوير قدرات الدفاع في العراق.
3-إعلان نوايا للشراكة في مجال تعزيز فرص الشباب والبحث والابتكار بين
وزارة الخارجية العراقية
، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
4-إعلان نوايا بين
وزارة الخارجية
العراقية ونظيرتها الفرنسية بشأن تعزيز الشراكة مع
منظمة التنمية
الفرنسية(AFD).
5-بروتوكول تعاون خاص بعقد تجهيز وبيع الغاز بين وزارة الكهرباء وشركة
توتال
انيرجيز.
6- اعلان نوايا والتعاون في مجال
الطيران المدني
بين وزارتي
النقل العراقية
و الفرنسية".
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وزارة الخارجية العراقية
الرئيس الفرنسي إيمانويل
وزارة الدفاع العراقية
إيمانويل ماكرون
المكتب الإعلامي
وزارة الخارجية
النقل العراقية
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