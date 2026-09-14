توقيع 6 مذكرات تفاهم بين العراق وفرنسا

وذكر بيان للمكتب، انه تم "توقيع 6 مذكرات تفاهم بين وفرنسا، ضمن زيارة رئيس علي فالح الى العاصمة الفرنسية ".وأضاف البيان، انه "برعاية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس الفرنسي ، شهد قصر الإليزيه الرئاسي بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، توقيع ست مذكرات تفاهم بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية المشتركة، وكما يلي:1- خطاب نوايا بين وشركة هرمتان للذكاء الاصطناعي حول التعاون الاستراتيجي في مجال الدفاع الجوي.2- إعلان نوايا بين العراقية ووزارة الجيوش الفرنسية، حول تأمين المعدات العسكرية الفرنسية ضمن اطار اعادة الاعمار وتطوير قدرات الدفاع في العراق.3-إعلان نوايا للشراكة في مجال تعزيز فرص الشباب والبحث والابتكار بين ، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.4-إعلان نوايا بين العراقية ونظيرتها الفرنسية بشأن تعزيز الشراكة مع الفرنسية(AFD).5-بروتوكول تعاون خاص بعقد تجهيز وبيع الغاز بين وزارة الكهرباء وشركة انيرجيز.6- اعلان نوايا والتعاون في مجال بين وزارتي و الفرنسية".