الوائلي يصدر توجيهات تخص منفذ الشلامجة

وقالت هيئة المنافذ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق نفذ، اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى منفذ الشلامجة الحدودي في ، للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية الصادرة من للقوات المسلحة، ومتابعة أداء الدوائر العاملة في المنفذ".وتابعت ان "الوائلي استهل زيارته بجولة تفقدية شاملة لأروقة المنفذ وساحات الكشف، للاطلاع ميدانياً على إجراءات التفتيش والتدقيق وآليات إحكام السيطرة"، مشيرة الى انه "ترأس اجتماع موسع مع مدراء الدوائر العاملة في المنفذ، بحضور ممثلي والرقابية".وأكدت ان "الوائلي اصدر توجيهات تضمنت تشديد قيام الأجهزة الأمنية والاستخبارية بدورها الكامل داخل المنفذ، من خلال التواجد الفعلي في ساحات الكشف الجمركي وساحات التبادل التجاري، كما وجه بمتابعة حثيثة لمنع دخول المواد الممنوعة والمخدرات عبر المنافذ كافة، مع إلزام الأجهزة المعنية برفع تقارير دورية مباشرة إلى مدير المنفذ بصفته رئيس الخلية الاستخبارية".وأكد "تحميلها المسؤولية القانونية الكاملة في حال حدوث أي خرق أمني أو عبور غير قانوني".وفيما يتعلق بإحكام الرقابة وتعظيم الإيرادات، أصدر الوائلي توجيهاً إلى موظفي "بإجراء كشف دقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد دون استثناء، ومنع مرور أي شاحنة قبل إتمام عملية "النفاض" ومطابقة الحمولة الفعلية مع التصريحات الجمركية".وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وحماية ".واختتم الوائلي زيارته بالتأكيد على "مضي هيئة المنافذ الحدودية في تنفيذ خطتها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وإحكام السيطرة وتسهيل حركة التجارة المشروعة، بما يضمن أمن الحدود وسيادة القانون".