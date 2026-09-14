توجيه حكومي يخص الشتاء في العراق

وذكر بيان للوزارة تابعته ، ان "وزير الموارد المائية ، ترأس الاجتماع الـ 137 لهيئة الرأي التاسع لسنة 2026، بحضور الملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها، إلى جانب مستشار والمياه والأهوار والبيئة النيابية".وأكد "على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الميدانية والتشغيلية لمواجهة التحديات المائية"، مشدداً على "تعزيز الخزين المائي في السدود والسدات وإحكام إدارة توزيعات المياه، بما يضمن تأمين متطلبات الخطة الزراعية الشتوية وإدامة البيئة المائية للأهوار عبر إطلاقات منتظمة".وأضاف البيان، أن الاجتماع سيناقش الملفات والقرارات التنموية والتنظيمية التالية:- إدارة الموقف المائي وتطهير المنظومة استعراض مناسيب ونشاط نهري دجلة والفرات وروافدهما مع التوجيه بتكثيف حملات إزالة التجاوزات على الشبكة الإروائية وملاحقة المتجاوزين قانونياً ولا سيما بحيرات الأسماك غير المجازة.- الاستدامة وتغذية المياه الجوفية التصويت بالاتفاق على إدراج آبار تغذية المياه الجوفية ضمن تصاميم سدود حصاد المياه استناداً إلى التوصيات الفنية للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي.- والبرنامج الحكومي الموافقة بالإجماع على مسودة مذكرة تفاهم مع الجانب الكازاخستاني لتبادل الخبرات وتطوير إلى جانب متابعة مراحل إعداد تصاميم مشروع السدة القاطعة في والتقدم المنجز في المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي.- المتابعة الميدانية وتعظيم الموارد توجيه المديرين العامين بتكثيف الجولات الميدانية في المحافظات لتذليل العقبات وتطوير أداء لصيانة مشاريع الري والبزل فضلاً عن العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية المرتبطة بقطاعات الوزارة.