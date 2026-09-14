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توجيه حكومي يخص الشتاء في العراق
محليات
2026-09-14 | 10:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
545 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
وجه وزير الموارد المائية
مثنى التميمي
، اليوم الاثنين، بتعزيز الخزين المائي والاستعداد للموسم الشتوي المقبل.
وذكر بيان للوزارة تابعته
السومرية نيوز
، ان "وزير الموارد المائية
مثنى التميمي
، ترأس الاجتماع الـ 137 لهيئة الرأي التاسع لسنة 2026، بحضور الملاك المتقدم للوزارة وتشكيلاتها، إلى جانب مستشار
لجنة الزراعة
والمياه والأهوار والبيئة النيابية".
وأكد
التميمي
"على ضرورة رفع مستوى الجاهزية الميدانية والتشغيلية لمواجهة التحديات المائية"، مشدداً على "تعزيز الخزين المائي في السدود والسدات وإحكام إدارة توزيعات المياه، بما يضمن تأمين متطلبات الخطة الزراعية الشتوية وإدامة البيئة المائية للأهوار عبر إطلاقات منتظمة".
وأضاف البيان، أن الاجتماع سيناقش الملفات والقرارات التنموية والتنظيمية التالية:
- إدارة الموقف المائي وتطهير المنظومة استعراض مناسيب ونشاط نهري دجلة والفرات وروافدهما مع التوجيه بتكثيف حملات إزالة التجاوزات على الشبكة الإروائية وملاحقة المتجاوزين قانونياً ولا سيما بحيرات الأسماك غير المجازة.
- الاستدامة وتغذية المياه الجوفية التصويت بالاتفاق على إدراج آبار تغذية المياه الجوفية ضمن تصاميم سدود حصاد المياه استناداً إلى التوصيات الفنية للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي.
-
التعاون الدولي
والبرنامج الحكومي الموافقة بالإجماع على مسودة مذكرة تفاهم مع الجانب الكازاخستاني لتبادل الخبرات وتطوير
إدارة الموارد
إلى جانب متابعة مراحل إعداد تصاميم مشروع السدة القاطعة في
محافظة البصرة
والتقدم المنجز في المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي.
- المتابعة الميدانية وتعظيم الموارد توجيه المديرين العامين بتكثيف الجولات الميدانية في المحافظات لتذليل العقبات وتطوير أداء
الهيئة العامة
لصيانة مشاريع الري والبزل فضلاً عن العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية المرتبطة بقطاعات الوزارة.
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