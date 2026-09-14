التقاعد تطلق رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين

أعلنت الوطنية، اليوم الإثنين، إطلاق رابط إلكتروني لتحديث بيانات المتقاعدين وخلفهم من المستفيدين خلال مدة (90) يوماً.





وأضاف البيان، "تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لدعم شريحة المتقاعدين"، مضيفا "نهيب بجميع السادة المتقاعدين وخلفهم بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ادخال المعلومات المطلوبة بدقة عالية عبر الرابط التالي ومقطع الفيديو يبين خطوات والية تحديث البيانات الكترونياً



ودعت الهيئة، المتقاعدين الى "عدم مشاركة بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم التقاعدية وبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد)"، مؤكدة أن "البيانات المطلوبة للتحديث تقتصر على البطاقة الموحدة والهوية التقاعدية فقط".

وذكر بيان للهيئة، "ضمن إطار خطة الوطنية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، ولتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين، واعتماداً الأنظمة والبرامج الإلكترونية في جميع أعمالها وتنفيذاً لتوجيهات وزير المالية باستكمال إجراءات الأتمتة تعلن الهيئة عن إطلاق رابط إلكتروني عبر منصة "بوابة أور" الحكومية التابعة للمركز الوطني للتحول الرقمي (مكتب رئيس مجلس الوزراء) لتحديث بيانات السادة المتقاعدين وخلفهم من المستفيدين، خلال مدة (90) يوماً من تاريخ إطلاق الرابط وعلى مدار 24 ساعة يوميا وبشكل مجاني".وأضاف البيان، "تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لدعم شريحة المتقاعدين"، مضيفا "نهيب بجميع السادة المتقاعدين وخلفهم بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ادخال المعلومات المطلوبة بدقة عالية عبر الرابط التالي ومقطع الفيديو يبين خطوات والية تحديث البيانات الكترونياً https://Pension-update.mof.gov.iq ".ودعت الهيئة، المتقاعدين الى "عدم مشاركة بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم التقاعدية وبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني (الماستر كارد)"، مؤكدة أن "البيانات المطلوبة للتحديث تقتصر على البطاقة الموحدة والهوية التقاعدية فقط".