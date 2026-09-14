العراق والصليب الأحمر يبحثان ملف الأطفال المصاحبين لأمهاتهم والنزلاء المنقولين من سوريا

وذكر بيان لوزارة العدل، انه خلال اللقاء جرى بحث آليات التعامل مع هذين الملفين وفق الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة، إلى جانب مناقشة ضرورة توفير الدعم اللازم من قبل للنزلاء المنقولين إلى ، بما ينسجم مع الالتزامات القانونية والإنسانية.وأكد الوزير، أهمية تعزيز والتنسيق مع الدول المعنية بشأن الأطفال المودعين في المؤسسات الإصلاحية، والعمل على إعادتهم إلى بلدانهم وفق الاتفاقيات التي تُبرم مع الجانب العراقي، فضلاً عن دعم ملف النزلاء الذين تم نقلهم من ، وبما يسهم في معالجة أوضاعهم وفق السياقات القانونية والإنسانية المعتمدة.من جانبه، أبدى رئيس ، استعداد المنظمة لمواصلة دعم جهود التواصل مع الدول المعنية، والمساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل النزلاء إلى بلدانهم، فضلاً عن استمرار التعاون مع وزارة العدل في المجالات الإنسانية والإصلاحية.