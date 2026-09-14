القضاء يعلن ضبط تلاعب ببيع عقار تبلغ مساحته 400 دونم في الأنبار بفارق 18 مليار دينار

وأوضح القاضي المختص في بيان، أن التحقيق أسفر عن تلاعب في احتساب القيمة المالية التقديرية للعقار، مما أدى إلى تثبيت فارق قدره (18,433,200,000) عشر ملياراً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً ومائتا ألف دينار عراقي، جرى التفريط به لصالح المتلاعبين على حساب المال العام.وأضاف أن العملية تمت بالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب تحقيق التابع لهيئة النزاهة.