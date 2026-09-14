تحركات دبلوماسية في دمشق تعيد دفعة جديدة من أملاك العراقيين في سوريا

وقال ، إن السفارة -استناداً للتوجيهات الوزارية والبرنامج الحكومي المعني برعاية المواطنين في الخارج- تعمل على تقديم مختلف الخدمات القنصلية إلى جانب دورها الدبلوماسي، بما يشمل إصدار وثائق السفر وجوازات المرور، وإنجاز الوكالات، وثائق الولادة والوفاة، والتصديق على الشهادات والوثائق الرسمية بالتنسيق المباشر مع بوزارة الخارجية، بحسب .وأوضح الدليمي وجود تنسيق مع الجهات السورية المختصة لإعادة أملاك العراقيين الذين تقدموا بطلبات رسمية، حيث جرى استعادة عدد منها وإعادتها لأصحابها الشرعيين. ولفت إلى متابعة ملف العراقيين الموقوفين في ، لاسيما مخالفي شروط الإقامة ممن لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية نافذة، أو ممن حوكموا بقضايا دخول غير شرعي وقضايا أخرى.ولفت القائم بالأعمال إلى أن الخارجية العراقية قطعت خطوات متقدمة في تطوير برامج العمل الإلكتروني والحجز الآلي، ما يسهم في تقليص فترات الانتظار وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المراجعين.