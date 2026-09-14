المتقاعدون يتظاهرون وسط بغداد

وقال مراسل ، ان "العشرات من المتقاعدين تظاهروا اليوم في منطقة ، للمطالبة بتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتب المتقاعدين ضمن الموازنة الحالية".واضاف ان "قوات امنية طوقت مكان التظاهر، تحسبا لاي طارئ".