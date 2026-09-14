الحرارة ترتفع وتنخفض في اليوم الواحد.. 5 محافظات تغادر الموجة الاربعينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "غداً الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في ".وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء ، سيكون صحواً على العموم ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "يوم الخميس، سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".ولفتت إلى أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية ، وصحواً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى، تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".