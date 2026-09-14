الصحة تعلن الإحصائية النهائية لحادث تسرب الأمونيا في البصرة

وذكر المتحدث بأسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "جميع الحالات تم إسعافها وتقديم اللازمة لها، فيما جرت متابعة أوضاع المصابين بتوجيه ومتابعة من ".وأضاف أن "أكثر من 50 سيارة إسعاف تم توجيهها إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات ونقل الحالات إلى ".وأوضح أن "21 مصاباً ما زالوا راقدين في المستشفيات، موزعين بواقع 12 مصاباً في ، ومصابين اثنين في ، و7 مصابين في المستشفى ".وأكد أن "جميع الحالات الراقدة مستقرة، باستثناء حالة واحدة"، مشيرة إلى "استمرار تقديم الرعاية الطبية ومتابعة الحالات الصحية للمصابين".