حصيلة حادث تسرب غاز الامونيا في البصرة

أعلن قائممقام في ، مساء الأحد، عن حصيلة حادث تسرب غاز الامونيا في معمل للاسمدة.

وقال في حديث لـ ، "ارتفاع حصيلة حادث معمل إلى وفاة عاملين وإصابة 90 شخصاً من العاملين والمواطنين الساكنين بالقرب المعمل".

وكان مصدر أمني كشف اليوم الاحد، عن تسجيل حالات اختناق بعد تسريب غاز الامونيا بمعمل للاسمدة في .