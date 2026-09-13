الأنواء الجوية توضح حقيقة وجود عاصفة ترابية في البلاد

وقال الهيئة لـ ، انه "لا توجد أي مؤشرات تشير الى البلاد بحالة غبارية او عواصف ترابية"، مبينا ان "النشرات الجوية تبين ان الرياح معتدلة الشدة ولم تؤثر لا على حركة الملاحة وعلى حركة السير".وأضاف ان "الرياح هي بسيطة جدا من 30-40 كم في الساعة وهي غير مؤثرة ومدى الرؤية جيدة جدا"، موضحا ان "الأجواء طبيعية ولا توجد أي مؤشرات أولية تشير الى حصول عواصف ترابية".