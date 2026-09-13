حالات اختناق بعد تسريب غاز الامونيا في معمل للاسمدة بالبصرة (فيديو)

وقال المصدر لـ ، ان "تسريبا لغاز الامونيا حصل في معمل الاسمدة الجنوبية بالبصرة، ما أدى الى تسجيل حالات اختناق بين الموظفين والعمال".وأضاف ان "سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين الى المستشفى القريب لتلقي العلاج".