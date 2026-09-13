أجور الامتحانات بالمدارس الأهلية والتعيينات على طاولة مباحثات وزارة التربية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "وزير التربية ، ناقش خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي، 12 ملفا تربويا وقانونيا وإداريا، بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية والقانونية مزهر ".وأضاف ان "الاجتماع تناول تقرير ، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون ، وأجور الامتحانات في المدارس الأهلية، ومسودتي قانوني الحوانيت المدرسية ورسم الطابع، واحتساب الشهادات العليا وإجراءات التعيينات الواردة من ".وتابع انه "تم بحث إمكانية فتح مراكز امتحانية للنزلاء في ونينوى، ودعم تعليمهم، وإحالة الموضوع الى للامتحانات العامة لاتخاذ القرار المناسب، إلى جانب جباية الرسوم، لتشمل المناقشات ملفات تمس الطلبة والمدارس والتنظيم الإداري للعمل التربوي".