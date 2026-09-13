الهجرة: اغلقنا 157 مخيماً للنازحين من أصل 175 مخيماً

وقال وكيل الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "العدد الكبير للنازحين وصل إلى 5 ملايين نازح بعد عام 2014، وكان هناك 175 مخيماً، لكننا اليوم أغلقنا جميع المخيمات، ولم يتبقَ سوى 18 مخيماً فقط في محافظتي وأربيل، يضمان 19 ألف عائلة، أغلبهم من ".وأضاف، أن " حقق تقدماً ونجح في إغلاق المخيمات وتعزيز العودة الطوعية للنازحين، ولا يوجد أي أسلوب قسري لإعادتهم"، معرباً عن أمله في "أن تكون العودة آمنة إلى مناطقهم، مع توفير مستلزمات الحياة في بيئة مستقرة".وأشار إلى أن "هناك تحديات لكننا نعمل على حلها، وإذا كانت عودة النازحين إلى مدنهم صعبة بسبب عدم اكتمال إعمار مناطقهم، فإن صعوبة العيش في المخيمات أكبر"، مؤكداً، أن "الحكومة تعمل على تحقيق متطلبات العودة الآمنة والكريمة والمستدامة".