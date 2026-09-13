هيئة الإعلام تطرح مسودة "تنظيم المحتوى الرقمي" للاستشارة العامة

وذكرت الهيئة في بيان، أنه استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004 النافذ، وحرصاً على اعتماد مبادئ الشفافية والمشاركة في إعداد اللوائح التنظيمية، تقرر طرح المسودة للاستشارة العامة، داعيةً الجهات المعنية والمختصين وأصحاب المصلحة والجمهور إلى الاطلاع عليها وإبداء آرائهم حولها.وأوضح البيان أن المسودة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للمحتوى الرقمي المتاح للجمهور داخل أو الموجه إليه، بما يحقق التوازن بين حماية حرية التعبير وتداول المعلومات من جهة، والمسؤولية القانونية والمهنية في الرقمي وحماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد من جهة أخرى.ودعت الهيئة وسائل الإعلام، والمؤسسات والمنصات الرقمية، وصناع المحتوى والمؤثرين، والمنظمات المهنية والأكاديمية، ومنظمات ، والخبراء، إلى المشاركة في الاستشارة لتقديم مقترحاتهم بما يسهم في تطوير الصيغة النهائية للائحة.ولفتت الهيئة إلى أن الآراء والملاحظات تُرسل بصورة رسمية أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي (enquiries@cmc.iq)، على أن تتضمن قدر الإمكان رقم المادة محل المقترح والنص المعدل ومبرراته، مؤكدةً أن نهاية الدوام الرسمي ليوم 12 تشرين الأول 2026 سيكون الموعد النهائي لاستلام الردود، ولن يُعتمد أي مقترح يَرِد بعد انتهاء هذه المدة.