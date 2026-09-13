اتفاق بين بغداد وأربيل على 11 بنداً استراتيجياً لتوحيد التقويم الزراعي

وأوضحت وزيرة الزراعة والموارد المائية في الإقليم، ، عقب اجتماع موسع عقدته مع الاتحادي والوفد المرافق له، أن المباحثات ركزت على إقرار تقويم زراعي موحد ومباشرة العمل به لحماية حقوق المزارعين، مشددة على أن والإقليم يشكلان سلة غذائية واحدة وسوقاً متكاملة.وأشارت إلى أن التوافقات شملت تسهيل إجراءات منح التراخيص الصحية، وتنسيق برامج تدريب الفرق الفنية، وتذليل العقبات أمام حركة البضائع والمنتجات الزراعية بين الإقليم ومحافظات الوسط والجنوب، إضافة إلى تعزيز آليات التصدير.وعلى صعيد تسويق المحاصيل، كشفت طالباني عن مطالبات رسمية لعقد الوزارية الاتحادية المختصة بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين بمشاركة ممثلي الإقليم لتحديد حصة كوردستان من استلام محصول القمح، مؤكدة وجود رغبة جادة لدى لمعاملة مزارعي الإقليم على قدم المساواة مع نظرائهم في بقية المحافظات.