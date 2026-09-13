"رقم قياسي".. العراق يحرز المركز الأول في بطولة العالم للجامعات لرفع الأثقال

وقال رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ورئيس ، الأستاذ الدكتور ، في بيان، إن النتيجة المتحققة تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الرياضة الجامعية العراقية، مثمناً جهود اللاعب والجهاز التدريبي والوفد المشارك في تحقيق هذا الانجاز.من جهته، أكد رئيس الوفد أن الحصول على المركز الأول وتحطيم الرقم القياسي جاءا نتيجة التحضير الفني والتدريبي المكثف، مبيناً أن هذه النتيجة تؤكد قدرة الطلبة العراقيين على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات الدولية.إلى ذلك، أوضح مدرب المنتخب أن الاستعداد للمشاركة تضمن برنامجاً تدريبياً متواصلاً أسهم في الوصول إلى المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن النتائج المتحققة تعكس التطور الذي تشهده رياضة رفع الأثقال الجامعية في .