أمر قبض بحق المتهم "أوميد حاجي" لتورطه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

– محليات



أصدر قاضي المختصة بقضايا النزاهة ومكافحة الفساد، القاضي ، أمراً بالقبض والتحري بحق المتهم أوميد حاجي أحمد (المعروف في الجواز البريطاني باسم سعيد)، لتورطه في قضايا تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت وثيقة قضائية ورد للسومرية نيوز، أن أمر القبض والتحري صدر وفق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.



الوثيقة ادناه:

