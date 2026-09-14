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النزاهة: السجن 7 سنوات بحقّ مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط
محليات
2026-09-14 | 06:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
341 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المدير العامِّ لشركة توزيع كهرباء الوسط في وزارة الكهرباء، عن جريمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن إلزامه بردّ مبلغ (25.7) مليار دينار يمثل قيمة الكسب غير المشروع والغرامة الماليَّة التي تعادلها.
الهيئة أشارت في بيان إلى أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان (علاء سمير راشد)،
المدير العام
لشركة توزيع كهرباء الوسط في وزارة الكهرباء؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون
هيئة النزاهة
والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل.
وأضافت إنَّ المحكمة قرَّرت إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٥,٥٢٤,١٣٥,٠٠٠) خمسة ملياراتٍ وخمسمائةٍ وأربعة وعشرين مليون دينار عراقي، و(٥,٥٣٨,٥٩٣) خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وثلاثين ألف دولار أمريكي، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليه تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة.
وتابعت الهيئة إنَّ قرار الحكم تضمَّن تأييد الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان، مع إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
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