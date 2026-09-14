إحصائية رسمية: العراق يسجل حالة طلاق كل 7.5 دقيقة

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس، أن إجمالي عقود الزواج والحالات المصدقة خلال الشهر ذاته بلغ 21,133 عقداً، حيث تصدرت القائمة بتسجيل 3,365 عقد زواج، تلتها بـ 2,680 عقداً، ثم بـ 2,339 عقداً.وعلى مستوى حالات الطلاق والتفريق القضائي، تصدرت استئنافية بغداد/الرصافة القائمة بـ 1,124 حالة طلاق، جاءت استئنافية الكرخ بـ 1,113 حالة، بينما سجلت محافظة 645 حالة طلاق خلال الفترة نفسها.ويعزو خبراء في الشأن الاجتماعي والقانوني تصاعد معدلات الانفصال إلى الضغوط الاقتصادية، والزواج المبكر، إضافة إلى سوء استخدام والتباين الفكري بين الزوجين، داعين إلى تفعيل دور مراكز الإرشاد الأسري قبل التصديق القضائي لمعالجة الظاهرة.