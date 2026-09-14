الكهرباء: الإنتاج ارتفع في أيلول إلى 25 ألف ميغاواط

وقال مصدر في للوزارة، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة تعمل على زيادة إنتاج الكهرباء من خلال المحطات التي ستدخل إلى الخدمة بعد إنجاز أعمال صيانتها، إسهاماً في الجهود المبذولة لرفد المنظومة الوطنية بطاقات جديدة"، مضيفاً أن "معدل الإنتاج وصل خلال شهر أيلول الحالي، إلى 24 ألفاً و700 ميغاواط ضمن المحطات العاملة حالياً في ومحافظات البلاد".وبحسب خبراء إن "نمو الطلب على الكهرباء، يبقى تحدياً مستمراً، مع التوسع السكاني والعمراني وزيادة الاستهلاك المنزلي والصناعي، الأمر الذي يجعل رفع كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع مساراً متكاملاً لمعالجة أزمة الطاقة".وعلى صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن "الوزارة تتابع مراحل إنجاز مشروع الدورة المركبة بمحطة الغازية الذي ينفذ من خلال إحدى الشركات الصينية"، وفيما كشف عن بلوغ نسب تنفيذه 48 بالمئة".وأعرب عن أمله بأن "يتم إنجازه بحسب السقف الزمني المحدد، تمهيداً لإدخال 264 ميغاواط إضافية والتي سترفد شبكة بطاقات جديدة، ما سيسهم بتعزيز كفاءة المنظومة ويحسِّن ساعات التجهيز".وشهد قطاع الكهرباء خلال الأعوام الماضية، إضافة قدرات توليد جديدة وتأهيل محطات قائمة، ضمن المساع الحثيثة لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة المنظومة وتقليص الفجوة بين الإنتاج والطلب، بالتزامن مع توجهات لتنويع مصادر الطاقة من خلال نصب منظومات الطاقة الشمسية بما يخفف الضغط عن محطات التوليد التقليدية.