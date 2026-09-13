الداخلية تصدر بياناً بعد فيديو يخص أحد شهداء الوزارة

اصدرت ، بياناً بعد فيديو يخص أحد شهداء الوزارة.

وجاء في بيان الوزارة، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يروي فيه وجود مديونية بحق أحد شهداء ضباط الوزارة الأبطال".

وأضاف أن "الشهيد الشجاع الملازم (علاء الصبيحاوي) كان منسوباً إلى فرقة الرد السريع واستشهد خلال انتسابه إلى هذه الفرقة البطلة، ولا يوجد بذمته أي شيء في هذه الفرقة التي أكملت جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بها"، مشيرا الى أن "سبب المديونية هو جراء مجلس تحقيقي سابق عندما كان منتسباً في ".

وتابع البيان "بناءً على ما تقدم، وبعد عرض المناشدة أمام أنظار الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، فقد وجه بمتابعة الموضوع والوقوف على جميع حيثياته واتخاذ الإجراءات لمساعدة ذويه وفق القانون، بما يرد ولو شيئاً يسيراً من هذه التضحية التي قدمها شهيدنا الغالي للدفاع عن وشعبه".