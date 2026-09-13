الدفاع المدني يعلن إنقاذ 10 موظفين بعد حادث تسرب غاز الأمونيا في البصرة

وجاء في بيان للدفاع المدني، "نجحت فرق الدفاع المدني، متمثلة بفرق الإنقاذ وفريق الاستجابة لحوادث التابع لها، في السيطرة على حادث تسرب غاز الأمونيا الخانق داخل لصناعة الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في منطقة بمحافظة ".

وأسفرت الجهود الميدانية وفق البيان عن "إنقاذ 10 موظفين من داخل مرافق الشركة، وانتشال جثتي عاملين قضيا جراء الحادث، فضلاً عن التعامل مع نحو 50 إصابة بين المواطنين جراء الاختناق، والتي جرى نقلها فوراً بواسطة عجلات الإسعاف التابعة لمديرية الدفاع المدني ووزارة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وأضاف البيان "أظهرت المعاينات الأولية أن الحادث ناجم عن تسرب غازي عرضي طارئ، حيث اتخذت الفرق المختصة كافة التدابير اللازمة لتأمين الموقع واحتواء الموقف بالكامل".

وكان مصدر أمني كشف اليوم الاحد، عن تسجيل حالات اختناق بعد تسريب غاز الامونيا بمعمل للاسمدة في البصرة.