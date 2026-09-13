تسجيل حالتي وفاة بحادث تسرب غاز الامونيا في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "تم تسجيل وفاة شخصين وإصابة ثالث بحالة حرجة بعد تسريب غاز الامونيا في معمل للاسمدة".وكان مصدر امني كشف اليوم الاحد، عن تسجيل حالات اختناق بعد تسريب غاز الامونيا بمعمل للاسمدة في .