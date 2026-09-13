العراق يحتاج إلى 2.3 مليون وحدة سكنية.. الحكومة تكشف خطط الحل

وذكر المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، أن "قطاع الإسكان يواجه تحديات جسيمة تتمثل في ارتفاع تكاليف البناء، ومحدودية خيارات التمويل، وعدم التوافق بين العرض والطلب، مما جعل السكن الملائم بعيداً عن متناول الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط".وفي محاولة لاحتواء الأزمة، كشف الصفار عن "خطط حكومية شاملة تتضمن إنشاء مدن سكنية كبرى خارج مراكز المحافظات لتخفيف الضغط على البنى التحتية وزيادة المعروض، والمضي قدماً في مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية على المستحقين، فضلاً عن قرب إنجاز مجمعات جديدة واستحداث دراسات لقروض ميسرة تساعد المواطنين على البناء".