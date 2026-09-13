تنسيق حكومي لشمول أسر الشهداء بمبادرة "المليون قطعة أرض"

وقال رئيس المؤسسة، النائلي، إن المؤسسة تواجه تحديات مادية وإدارية وفنية عدة تحول دون استحصال أسر الشهداء حقوقهم التي ضمنها لهم القانون، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تكمن في عدم تخصيص وأمانة ومديرية البلديات العامة قطع أراضٍ أو سكنية للمستفيدين بالفئات الثلاث (ضحايا النظام السابق، وشهداء الحرب ضد الإرهاب، وشهداء الحشد الشعبي).وبين النائلي أن باقي المحافظات ليست أفضل حالاً من دوائر العاصمة، كونها لا تخصص أراضي في مناطق مناسبة للمشمولين بقانون المؤسسة، على الرغم من المطالبات المستمرة بتخصيص وحدات سكنية ضمن المجمعات الحديثة وعدم تسويف الملف.وأفصح رئيس المؤسسة عن وجود 130 ألف أسرة شهيد في بغداد لم تحصل على أي قطعة أرض أو مسكن، ما يمثل تقصيراً واضحاً إزاء هذه الشريحة، لافتاً إلى بدء التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص نسبة لهم ضمن مبادرة "المليون قطعة أرض" التي أطلقها ، والتي تمنح الأولوية للفئات الأكثر استحقاقاً عبر لجان فنية مختصة.