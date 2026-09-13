وزير المالية تعلن إطلاق 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين لشهر أيلول الحالي

وقال ساري، في بيان إنه "ضمن إجراءات الوزارة لتسوية المستحقات المالية المترتبة على الدولة للقطاع الزراعي، تم إطلاق مبلغ 500 مليار دينار من مستحقات المزارعين خلال شهر أيلول الحالي".واضاف ان "الوزارة ماضية في استكمال إجراءات تسديد مستحقات المزارعين خلال الأشهر المقبلة، وصولاً إلى تصفير المستحقات المستحقة لهم وفق الإجراءات المالية المعتمدة".وأشار إلى "أهمية القطاع الزراعي ودور المزارعين في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي"، مؤكداً "حرص على تأمين المتطلبات المالية اللازمة لاستمرار النشاط الزراعي، وتمكين المزارعين من مواصلة أعمالهم".وتابع أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار معالجة مستحقات القطاع الزراعي وتنظيم عملية سدادها، بما يضمن استمرار التمويل اللازم للموسم الزراعي ودعم استقرار النشاط الزراعي في البلاد".