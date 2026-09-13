أزمة البنزين تتواصل.. طوابير طويلة ومواطنون يبيتون أمام المحطات بحثاً عن 20 لتراً

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لإيران بعد تأجيل "اجتماع صلالة"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أزمة البنزين تتواصل.. طوابير طويلة ومواطنون يبيتون أمام المحطات بحثاً عن 20 لتراً

محليات

2026-09-13 | 12:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أزمة البنزين تتواصل.. طوابير طويلة ومواطنون يبيتون أمام المحطات بحثاً عن 20 لتراً
848 شوهد

السومرية نيوز – محلي
تتواصل أزمة شح البنزين في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وسط استمرار طوابير المركبات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، فيما تحولت بعض المحطات إلى أماكن يضطر فيها المواطنون إلى قضاء الليل بانتظار الحصول على كمية محدودة من الوقود.

ومع استمرار الأزمة، تتصاعد شكاوى المواطنين الذين يؤكدون أن معاناتهم لم تعد تقتصر على الانتظار لساعات، بل وصلت في بعض المحافظات إلى المبيت في الشوارع وبالقرب من محطات الوقود، أملاً في الحصول على 20 لتراً من البنزين.
ويقول مواطنون إنهم يضطرون إلى ترك أعمالهم ومصالحهم اليومية والانتظار لساعات طويلة في طوابير تمتد لمسافات بعيدة، في ظل صعوبة الحصول على الوقود، مؤكدين أن الأزمة باتت تشكل عبئاً يومياً على أصحاب المركبات والعوائل والموظفين وأصحاب سيارات الأجرة.
طوابير لا تنتهي
ويصف أحد المواطنين لـ السومرية نيوز، مشهد الطوابير أمام محطات الوقود بأنه "أصبح أمراً يومياً"، مبيناً أن "المواطن يخرج منذ ساعات الصباح ولا يعرف متى سيصل دوره، وفي بعض الأحيان ينتظر حتى المساء من دون أن يحصل على البنزين".
ويضيف مواطن آخر أن "الطوابير أصبحت طويلة جداً، وعدد السيارات التي تنتظر التزود بالوقود يزداد بشكل مستمر"، مشيراً إلى أن "المشكلة لا تتعلق بعدم توفر السيارات أو زيادة الاستهلاك فقط، وإنما بعدم وجود حل واضح للأزمة".
ويؤكد مواطنون أن الانتظار الطويل يفرض عليهم خسائر إضافية، بسبب استهلاك الوقود أثناء الوقوف في الطوابير، فضلاً عن ضياع ساعات العمل وتعطل مصالحهم اليومية.
المبيت أمام محطات الوقود
وفي بعض المحافظات، وصلت معاناة المواطنين إلى مرحلة أكثر صعوبة، إذ يؤكد مواطنون أنهم يضطرون إلى المبيت في الشارع بالقرب من محطات الوقود حتى يتمكنوا من الحصول على حصتهم من البنزين.
ويقول أحد المواطنين: "نحن نبيت في الشارع حتى نحصل على 20 لتراً فقط، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر"، موضحاً أن "المواطن لا يطالب بشيء مستحيل، وإنما يريد الحصول على الوقود الذي يحتاجه لسيارته".
ويضيف أن "الانتظار يبدأ لساعات طويلة، وأحياناً نصل إلى المحطة في وقت مبكر جداً، ومع ذلك نبقى حتى اليوم التالي بسبب كثرة السيارات"، متسائلاً: "إلى متى تستمر هذه المعاناة؟".
من جهته، يقول مواطن آخر إن "المشهد أصبح مؤلماً، أشخاص كبار في السن وشباب وموظفون يقضون ساعات طويلة في الشارع من أجل الحصول على البنزين"، لافتاً إلى أن "الأزمة أثرت بشكل مباشر على حركة المواطنين وأعمالهم".
المواطنون: أين الحل؟
ويطالب مواطنون وزارة النفط والجهات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة، ووضع حلول واضحة تمنع تكرار طوابير الوقود، بدلاً من استمرار معالجتها بشكل مؤقت.
ويشير أحد المواطنين إلى أن "المواطن لا يعرف سبب استمرار الأزمة، ولا يعرف متى ستنتهي"، مطالباً الجهات المسؤولة بـ"توضيح الأسباب الحقيقية لنقص البنزين والكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإنهاء الأزمة".
ويؤكد مواطن آخر أن "المناشدات مستمرة منذ أيام، لكن الأزمة ما زالت قائمة، والطوابير لم تنتهِ"، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك معالجة فعلية وليس حلولاً مؤقتة.
أزمة تتسع ومعاناة تتكرر
ومع استمرار شح البنزين، يخشى المواطنون من أن تتفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع استمرار الاعتماد الكبير على السيارات في التنقل داخل بغداد والمحافظات.
ويقول مواطنون إن استمرار الأزمة ينعكس على مختلف تفاصيل حياتهم، من الوصول إلى أماكن العمل والجامعات والأسواق، وصولاً إلى ارتفاع أجور النقل نتيجة صعوبة حصول سائقي سيارات الأجرة والمركبات على الوقود.
ويشير أحد أصحاب سيارات الأجرة إلى أن "الانتظار أمام محطات الوقود يعني خسارة يوم عمل كامل"، مبيناً أن "السائق عندما يقضي ساعات طويلة في الطابور لا يستطيع العمل ونقل المواطنين، وبالتالي يتضرر هو والمواطن في الوقت نفسه".
ويضيف أن "المواطن في النهاية يدفع ثمن هذه الأزمة، سواء من خلال الانتظار الطويل أو ارتفاع أجور النقل أو صعوبة التنقل".
مطالبات بإجراءات عاجلة
وبينما تتواصل طوابير المركبات في بغداد وعدد من المحافظات، يطالب المواطنون وزارة النفط والجهات المختصة بالإسراع في معالجة أزمة البنزين، وضمان توفير الوقود بصورة منتظمة في المحطات، مع وضع آلية تمنع تكرار مشاهد الطوابير والمبيت في الشوارع.
ويشدد المواطنون على أن استمرار الأزمة من دون حلول واضحة يزيد من حجم معاناتهم، خصوصاً أن الوقود يمثل حاجة أساسية للحياة اليومية، مؤكدين أن المطلوب هو حل جذري يضمن انسيابية تجهيز المحطات وإنهاء حالة الانتظار الطويل.
وبين طوابير تمتد لمسافات طويلة، ومواطنين يقضون ساعات الليل أمام محطات الوقود، يبقى السؤال الذي يتكرر على ألسنة المواطنين: متى تنتهي أزمة البنزين، ومتى يستطيع المواطن الحصول على حاجته من الوقود من دون أن يقضي ساعات أو ليلة كاملة في الشارع؟
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
Play
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
Play
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
Play
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
Live Talk
Play
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
Play
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
Play
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
علناً
Play
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
Play
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
Play
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
Play
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
Play
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
Play
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
Play
العراق في دقيقة 13-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
Play
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-13
Live Talk
Play
Live Talk
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
Play
كيف يمكن للتاروت أن يقودنا نحو فهم الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ١١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
Play
منطقة الباب الشرقي بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢١ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-13
علناً
Play
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
Play
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
Play
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
Play
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
Play
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08

اخترنا لك
الدفاع المدني يعلن إنقاذ 10 موظفين بعد حادث تسرب غاز الأمونيا في البصرة
14:27 | 2026-09-13
حصيلة حادث تسرب غاز الامونيا في البصرة
14:08 | 2026-09-13
الأنواء الجوية توضح حقيقة وجود عاصفة ترابية في البلاد
13:26 | 2026-09-13
تسجيل حالتي وفاة بحادث تسرب غاز الامونيا في البصرة
13:21 | 2026-09-13
حالات اختناق بعد تسريب غاز الامونيا في معمل للاسمدة بالبصرة (فيديو)
12:29 | 2026-09-13
أجور الامتحانات بالمدارس الأهلية والتعيينات على طاولة مباحثات وزارة التربية
12:07 | 2026-09-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.