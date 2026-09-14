التعليم تعتمد 12 كانون الثاني يوماً وطنياً للمرأة الجامعية العراقية

وقالت مدير قسم شؤون المرأة بالوزارة ندى العابدي في بيان ورد لـ ، إن " ، تعلن اعتماد يوم 12 كانون الثاني من كل عام يوماً وطنياً للمرأة الجامعية العراقية"، مشيرة الى ان "هذا المنجز جاء بعد إتمام سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولات تشكيلات شؤون المرأة في الوزارات كافة، التي أوصت باعتماد يوم 12 كانون الثاني يوماً وطنياً للمرأة الجامعية، تقديراً لدورها الريادي في مؤسسات والبحث العلمي".وأضافت، أن "الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في لمجلس الوزراء حرصت على تبني التوصيات والموافقة على المقترح، والمساهمة في إبراز إسهامات المرأة في مختلف القطاعات الوطنية، ولا سيما القطاع الأكاديمي والعلمي".من جهتها، أعربت للدائرة الوطنية للمرأة العراقية، يسرى العلاق، عن "ترحيبها بتخصيص يوم وطني للمرأة الجامعية"، مؤكدة أنه "سيمثل فرصة سنوية لتسليط الضوء على منجزات الأكاديميات والباحثات العراقيات وإسهاماتهن في بناء المؤسسات العلمية وإنتاج المعرفة وخدمة المجتمع، بما يعزز حضور المرأة ودورها في مسيرة ".وأوضح البيان أن "اعتماد هذا التاريخ يأتي استذكاراً لمحطة مفصلية في تاريخ التعليم العالي في ، إذ صادف 12 كانون الثاني عام 1970 تعيين سعاد البستاني أول امرأة تتولى منصب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، في مرحلة شهدت تحولاً مؤسسياً مهماً تمثل بتغيير اسم إلى والبحث العلمي".