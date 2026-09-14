السجن 10 سنوات لبائع لحم الخنزير في النجف

– محلي

كشف مصدر مطلع، عن الحكم بالسجن 10 سنوات لبائع لحم الخنزير في .

وقال المصدر لـ ، ان "محكمة جنايات اصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدان ببيع لحم الخنزير في المحافظة".