الداخلية ترفع جاهزيتها استعداداً للعام الدراسي الجديد

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء الحقوقي ، في تصريح تابعته ، إن "الوزارة رفعت مستوى جاهزيتها بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال إعداد خطة أمنية ومرورية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للطلبة والكوادر التعليمية وضمان انسيابية حركة السير".واضاف ان "الخطة تتضمن نشر الآلاف من الدوريات الأمنية والمرورية وتعزيز وجود رجال المرور بالقرب من المدارس والجامعات والتقاطعات والطرق الرئيسة، لاسيما خلال ساعات الذروة وأوقات دخول الطلبة وخروجهم، فضلاً عن تنظيم حركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية ومعالجة الوقوف العشوائي أمام المؤسسات التعليمية".وأكد أن " ستكثف وجودها الأمني في محيط المدارس والمؤسسات التربوية، مع تسيير الدوريات ومتابعة المناطق المحيطة بها والتعامل السريع مع أي حالة قد تؤثر في أمن الطلبة أو انسيابية حركة السير"، مشيرا إلى أن "الخطة جرى إعدادها بالتنسيق بين تشكيلات الوزارة المعنية، وستشهد انتشاراً ميدانياً واسعاً منذ الساعات الأولى لانطلاق العام الدراسي، مؤكداً أن سلامة أبنائنا الطلبة وتأمين وصولهم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم تمثل أولوية أساسية لوزارة الداخلية".