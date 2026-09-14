مجاناً بالكامل.. شمول 6 عمليات وفحوصات معقدة بخدمات الضمان الصحي

وذكرت الوزارة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاح منظومة الضمان الصحي، وتماشياً مع الغايات التي شُرّع من أجلها القانون، وبما يضمن تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية تغطي الفئات المجتمعية كافة، ولا سيما ذوو الدخل المحدود، لحمايتهم من إرهاق إمكانياتهم المالية عند التعرض للحالات المرضية الحرجة، وضمان إنفاق أموال الصندوق في مواضعها الصحيحة.وأوضح البيان أن الإجراءات والفئات المشمولة بالمجانية شملت:عمليات زراعة الكُلى (للمتبرّع والمتلقي).عمليات زراعة الكبد (للمتبرّع والمتلقي).عمليات قسطرة الدماغ.عمليات جراحة القلب المفتوح.مرضى الفشل الكلوي.فحص (البت سكان - PET Scan) لمرضى الأورام.